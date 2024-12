Comment programmer un DM sur Instagram pour l’envoyer plus tard ?

Initialement créé comme une appli de partage de photos, Instagram est rapidement devenu une app de messagerie à part entière. Et la dernière fonctionnalité d’envoi programmé de message le montre bien.

Crédit : Instagram

Instagram prend enfin son statut de messagerie au sérieux. Alors qu’il y a quelques mois, la plateforme faisait du ménage dans ses fonctionnalités de DM en permettant, entre autres, la modification des textos après envoi, cette fois-ci c’est une autre fonctionnalité avancée qui débarque sur l’application : la programmation des messages.

Comme l’a remarqué Techcrunch, la plateforme de Meta a discrètement glissé la nouveauté dans une récente mise à jour. Ce faisant, Instagram se rapproche encore un peu plus de ses concurrents que sont WhatsApp, Signal, ou Telegram et cimente sa place en tant qu’application de messagerie à part entière.

Quelle marche à suivre pour programmer un message ?

Comme l’indique la page d’aide dédiée, envoyer un message programmé n’a absolument rien de sorcier.

Rendez-vous dans l’interface des DM via le bouton en haut à droite

Choisissez la discussion qui vous intéresse

Entamez la rédaction de votre message

Une fois satisfait, faites un appui long sur l’icône d’envoi

Choisissez l’heure et le jour d’envoi dans la fenêtre pop-up qui s’ouvre

Appuyez sur le bouton bleu en bas de l’interface pour programmer votre message

Une fois votre message programmé, une toute petite section « messages programmés » s’affichera en bas de la discussion. En cliquant dessus, vous verrez vos missives en attente. En cliquant sur chacune d’elles, vous aurez le choix de copier le contenu du message, l’envoyer immédiatement plutôt qu’à l’heure voulue ou annuler son envoi.

L’interface de sélection d’envoi d’Instagram // Crédit : Corentin Béchade pour Frandroid

Bien, évidemment, vous êtes la seule personne à pouvoir consulter les messages programmés.

Un outil pour les pros de l’influence

Si sans doute que la programmation de messages servira aux utilisateurs et utilisatrices les plus obsessionnellement organisées, il y a fort à parier que cette option a surtout été rajoutée pour faciliter la vie des créateurs et créatrices de contenus et autre spécialiste de l’influence.

Pour aller plus loin

Instagram vous recommande du contenu que vous n’aimez pas ? Vous pourrez bientôt repartir de zéro

Choisir le bon jour et la bonne heure d’envoi pour certaines campagnes de pub ou autres messages d’informations peut faire toute la différence dans le taux d’ouverture et la probabilité qu’un ou une internaute lise bien le message en question. Devenue une plateforme immanquable pour gérer sa communauté, Instagram se devait donc d’ajouter cette option. C’est désormais chose faite.