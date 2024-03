Instagram : ces nouveautés qui vont tout changer à vos DM

Les DM Instagram reçoivent une importante mise à jour, apportant notamment l'édition de messages, mais aussi la personnalisation de vos discussions.

Meta vient d’annoncer une mise à jour d’envergure pour Instagram qui va changer en profondeur la messagerie privée de l’application. Qu’il s’agisse de confidentialité, de personnalisation ou d’interface, les DM Instagram se mettent à la page pour rattraper peu à peu leur retard par rapport à Messenger.

Instagram Télécharger gratuitement

La modification des messages débarque sur Instagram

Il est possible de modifier ses messages après envoi depuis plusieurs années sur WhatsApp et depuis l’année dernière sur Messenger. Les DM Instagram reçoivent enfin le même traitement et pourront être édités jusqu’à 15 minutes après avoir été envoyés.

Mettre des discussions en favoris

Pour accéder plus rapidement à vos groupes de discussion favoris, Instagram permet désormais d’en épingler jusqu’à 3 en haut de la liste. Il suffira de rester appuyé sur la discussion pour afficher la fonction « Epingler ».

Ajoutez un thème à vos DM Instagram

Les thèmes arrivent enfin sur Instagram, après voir fait les beaux jours de WhatsApp et Messenger. L’ajout d’un thème changera le visuel en fond de vos discussions ainsi que la couleur des bulles. La fonction est disponible dans le menu de personnalisation d’une discussion, après avoir cliqué sur son nom.

Désactivez les confirmations de lecture

Cette fonctionnalité pourrait vous changer la vie. Bon, on exagère un peu, mais ne pas indiquer à vos destinataires que vous avez lu leurs messages peut être bénéfique dans bien des cas. L’option est disponible dans le menu « Messages et réponses aux stories » de vos options de comptes, dans la partie « Afficher les confirmations de lecture ».

Enfin, il est désormais possible de répondre encore plus rapidement à un message via un GIF, une vidéo, un sticker ou encore un vocal avec le menu rapide de réponses. Vos stickers favoris peuvent d’ailleurs être mis en favoris pour un accès lui aussi plus rapide.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont d’ores et déjà disponibles sur les versions Android et iOS de l’application Instagram, même si la fonction d’édition de messages n’était pas encore active sur nos Google Pixel 8.