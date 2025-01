Instagram va bientôt avoir de la concurrence avec cette nouvelle application

Si les récentes déclarations de Mark Zuckerberg vous ont convaincu de quitter Instagram, peut-être trouverez-vous votre bonheur sur « Flashes », un nouveau concurrent au service de partage de photo de Meta.

Crédit : CHUTTERSNAP – Unsplash

Alors que Facebook et Instagram semblent doucement suivre le même chemin que Twitter a pris il y a quelques mois, des concurrents émergent pour proposer une alternative aux écosystèmes de Musk et Zuckerberg. « Flashes », une app encore en développement, tente de capitaliser sur cette tendance.

Repéré par Techcrunch, l’app se présente comme un concurrent, ou plutôt comme une variation, au modèle d’Instagram. Flashes se base sur la technologie ATProto, soit la même qui est utilisée par Bluesky, le concurrent très à la mode de Twitter/X.

Bluesky revisité

Conçu par Sebastian Vogelsang, un développeur allemand qui a déjà créé des clients alternatifs pour Bluesky, Flashes n’est pas un exactement un nouveau réseau social. L’application n’est en fait qu’une nouvelle interface pour Bluesky mais qui se concentre exclusivement sur les contenus photos et vidéos. En filtrant les messages textes, Flashes transforme votre fil en un clone d’Instagram remplie de photos de ramens et d’illustrations rigolotes.

« J’ai réfléchi à la possibilité d’avoir un flux de base et de permettre à différentes applications de simplement choisir le contenu qu’elles veulent afficher à partir de la même source », explique Sebastian Vogelsang à Techcrunch. L’idée n’est donc plus d’avoir plusieurs réseaux séparés, mais un seul qui peut être consulté de plusieurs manières différentes selon les envies de chaque internaute.

Et pourquoi pas Pixelfed ?

Ainsi, les photos postées sur Flashes le seront aussi sur Bluesky et vice-versa. Et les commentaires seront également synchronisés. Pour le moment, l’application n’est pas encore sortie, mais devrait arriver en bêta sur le magasin d’application d’Apple la semaine prochaine. Pour celles et ceux qui sont intéressés, les invitations seront partagées sur le compte Bluesky (évidemment) dédié à l’application.

Si l’idée d’un seul et même réseau social capable de prendre 1000 formes différentes est intrigante, il faudra voir à quel point les deux usages pourront réellement cohabiter. Les contenus postés sur Twitter sont rarement repris tels quels sur Instagram, chaque réseau ayant son étiquette bien à lui.

Pour aller plus loin

Comment cette application chinoise surfe sur la fin de TikTok et la vague anti-Mark Zuckerberg

Si vous souhaitez découvrir des alternatives à Instagram en attendant la sortie de Flashes, Pixelfed peut aussi être une solution. Lointain cousin de Mastodon (une autre alternative à Twitter), cette plateforme est un réseau à part entière capable malgré tout de communiquer avec le reste du fediverse (Mastodon, Peertube, Lemmy etc). Point bonus, elle prend suffisamment d’ampleur pour que Facebook juge bon de censurer les liens pointant vers le site.

Bluesky Télécharger gratuitement