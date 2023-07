Avec le lancement de Threads par Meta, qui marque un tournant majeur dans le paysage des médias sociaux, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel cette nouvelle application s'inscrit, notamment en ce qui concerne les technologies open source et décentralisées, telles que Mastodon, ActivityPub et Fediverse.

L’année dernière a été marquée par un tremblement de terre dans le monde des médias sociaux : Elon Musk a racheté Twitter, et y a mis un beau bordel. Face à cette nouvelle donne, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, n’a pas tardé à réagir. Sa réponse ? Threads, une application tout juste débarquée, avec l’ambition de prendre sa part du gâteau en offrant la plus importante alternative à Twitter.

Au cœur de cette application, des technologies encore méconnues du grand public, ActivityPub et le Fediverse, promettent une nouvelle manière de concevoir les réseaux sociaux. Mais qu’est-ce que l’ActivityPub ? Comment fonctionne le Fediverse ? Et surtout, quels sont les enjeux de l’intégration de Threads dans cet univers décentralisé ?

ActivityPub : le langage universel des réseaux sociaux décentralisés

Au cœur du fonctionnement de Mastodon, on retrouve le protocole ActivityPub. ActivityPub est un protocole de communication open source basé sur le format JSON-LD qui facilite la création, la mise à jour et la suppression de contenu sur le web. Conçu pour les réseaux sociaux, il permet à différents serveurs d’interagir et de partager des informations, y compris des posts, des images, des vidéos et d’autres types de contenu.

C’est un standard défini par le W3C, l’organisme qui développe les protocoles et les lignes directrices qui assurent la croissance à long terme du Web. Il permet de créer un réseau social décentralisé où chaque serveur peut communiquer avec les autres, peu importe la plateforme ou l’application utilisée.

Fediverse : un univers en expansion de réseaux sociaux interconnectés

Le Fediverse, de son côté, est un réseau de serveurs indépendants et interconnectés, qui communiquent entre eux grâce à des protocoles open source tels qu’ActivityPub. C’est une fédération de plusieurs réseaux sociaux, blogs et services de partage de contenu, qui forment ensemble un univers de plateformes décentralisées.

Le Fediverse est donc un ensemble d’instances ou de serveurs indépendants qui peuvent interagir entre eux. C’est ce qui le rend si puissant : il n’y a pas de point central de défaillance ou de contrôle. Chaque instance est libre de définir ses propres règles, et les utilisateurs sont libres de choisir l’instance qui correspond le mieux à leurs valeurs et à leurs besoins.

ActivityPub et Fediverse ne sont pas en concurrence, bien au contraire. ActivityPub est un protocole de communication, tandis que le Fediverse est l’ensemble des instances qui utilisent ce protocole (ou d’autres similaires) pour communiquer entre elles. En d’autres termes, ActivityPub est le langage qui permet aux différents acteurs du Fediverse de se comprendre et d’échanger des informations.

Threads et le futur du Fediverse

Venons-en à Threads. Contrairement à Facebook, Instagram ou WhatsApp, Threads se propose de faire partie du web social décentralisé, en utilisant le même protocole standard que Mastodon, ActivityPub. Cependant, au lancement, Threads n’intègre pas encore le support pour Fediverse ou ActivityPub.

Cela signifie que, pour le moment, les utilisateurs de Threads sont isolés des autres instances du Fediverse. Mais Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a annoncé que le support d’ActivityPub serait intégré à Threads dans un futur proche.

Le grand nombre d’utilisateurs que Threads a enregistré dès son lancement pose cependant question. L’application a enregistré 22 millions d’utilisateurs en seulement 12 heures, ce qui est bien au-delà des 2 à 3 millions d’utilisateurs estimés de Mastodon. Cette situation a suscité des inquiétudes au sein de la communauté de Mastodon, qui craint que l’arrivée massive de Threads ne perturbe l’équilibre du Fediverse.

Ces inquiétudes sont tout à fait compréhensibles. En effet, chaque instance du Fediverse a ses propres règles de modération, ses propres politiques en matière de publicité et ses propres normes de conduite. Le respect de ces règles est essentiel pour maintenir l’harmonie au sein du réseau. Si Threads devient une instance du Fediverse et amène avec elle des millions d’utilisateurs habitués à des normes différentes, cela pourrait causer des conflits et des tensions. L’une des plus grandes instances françaises liées à Mastodon, Piaille, a déjà pris des mesures préventives en bloquant Threads : « Nous nous opposons forcément à l’usage de cette application, et souhaitons nous désolidariser de Meta. Nous allons ainsi bloquer tous les sites l’utilisant. ».

La décision de Piaille montre bien l’ampleur du défi que représente l’intégration de Threads dans le Fediverse. Cependant, si Meta parvient à intégrer correctement ActivityPub et à respecter les principes de décentralisation et d’indépendance qui sont au cœur du Fediverse, Threads pourrait contribuer à démocratiser davantage ces technologies et à les rendre accessibles à un public plus large.

