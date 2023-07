Threads, l’alternative à Twitter, ne fera pas son apparition en Europe : Meta n’y est pas encore prêt

Dans le paysage dynamique des réseaux sociaux, Threads, le nouveau service de Meta (anciennement Facebook) censé rivaliser avec Twitter, crée déjà beaucoup de bruit. Cependant, une nouvelle information pourrait tempérer l'enthousiasme : ce service n'est pas prêt à être lancé en Europe.

Mise à jour du 5 juillet :

Tout semble indiqué que Threads ne sera pas disponible en Europe pour son lancement. Même dans le code source de threads.net, le compte à rebours est bloqué en Europe, il n’apparaît même pas.

Threads will not be available in Europe at first. This is why the countdown is not displayed in Europe. A message will be displayed to users trying to download the app.

Note that it doesn't explicitly mentions Europe. However the following tweet is a good indication that it is. pic.twitter.com/IOJnCqHuXE

— Dylan Roussel (@evowizz) July 4, 2023