Tout ce que l’on sait sur Threads par Instagram, le nouveau Twitter qui se profile

Dans l'arène toujours mouvementée des médias sociaux, une nouvelle compétition se profile. Mark Zuckerberg, à la tête de Meta, l'entreprise mère d'Instagram, s'apprête à lancer une alternative sérieuse à Twitter, nommée Threads. Cette décision est à contre-courant des réticences passées de Zuckerberg à concurrencer Twitter, mais la situation a changé. Suite aux transformations radicales initiées par Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, l'espace est maintenant mûr pour l'arrivée d'un concurrent sérieux. Voici tout ce que l'on sait à propos de Threads, le prochain grand projet de Meta, en détaillant ses origines, ses fonctionnalités et le contexte de son lancement.

Qu’est-ce que c’est que Threads ?

Threads

est une future application de médias sociaux lancée par Instagram (appartenant à Meta, anciennement Facebook). Dans l’écosystème grandissant des applications sociales, Threads semble vouloir s’imposer comme une alternative sérieuse à Twitter, en offrant un espace dédié au partage de textes, de discussions et de créations de communautés en ligne.

Dans quel contexte Threads est lancé ?

L’histoire de Threads commence avec Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, qui a toujours eu un vif intérêt pour Twitter. Une tentative d’acquisition a même été effectuée par le passé, mais sans succès. Depuis, l’idée de concurrencer directement Twitter a toujours été évitée… jusqu’à présent.

La situation a radicalement changé lorsque Elon Musk a pris le contrôle de Twitter. Les transformations qu’il a apportées au réseau social, notamment en termes de monétisation et de modération, mais également la grande saga des badges et celle des API, sans oublier les licenciements en masse, ont conduit à une dégradation de l’expérience utilisateur et à l’éloignement de nombreux annonceurs et de plus en plus d’utilisateurs. Le manque de viables alternatives à Twitter, exacerbé par la complexité de plateformes comme Mastodon, a alors créé un espace que Threads compte bien investir.

Pourquoi le nom Threads ?

Threads est une marque déjà détenue par Meta, qui avait précédemment lancé une application sous ce nom. Inspirée de Snapchat, l’application originale visait à permettre le partage continu de données avec un cercle d’amis proches. Malgré son échec, Meta a décidé de reprendre le nom pour ce nouveau projet, s’inscrivant dans une optique complètement différente.

Quand est-ce que Threads sera lancé ?

Meta a annoncé le lancement de Threads

pour le jeudi 6 juillet 2023, date de disponibilité annoncée sur l’App Store. Un site web, threads.net, a également été mis en ligne, mais il ne propose pour l’instant qu’une page d’accueil et un lien de téléchargement.

Threads (Instagram) Télécharger Threads (Instagram) gratuitement APK

Est-ce que ça sera disponible en France ?

Pour l’instant, la disponibilité de Threads en France n’est pas confirmée sur les pages Play Store et App Store. Il est cependant possible que cela évolue avant le lancement officiel. Dans le cas contraire, l’utilisation d’un VPN pourrait être une solution pour accéder à l’application.

Qu’est-ce qu’on peut attendre ?

Selon la description fournie sur l’App Store, Threads vise à être un espace où les communautés peuvent discuter des sujets qui leur sont chers. Contrairement à Twitter, où l’engagement est souvent généré par des conflits entre différents groupes, Threads met l’accent sur les discussions harmonieuses entre personnes partageant les mêmes idées et passions.

C’est quoi le lien avec Instagram ?

D’après les informations dénichées dans l’APK de l’application par 9to5Google, les comptes Instagram et Threads peuvent être liés. Il sera ainsi possible de suivre automatiquement sur Threads les personnes que l’on suit sur Instagram, et de transférer ses followers d’une plateforme à l’autre. Le nom d’utilisateur et la photo de profil seront également synchronisés entre les deux applications.

Qu’est-ce que Fedivers ?

Le Fediverse (ou Fedi) est un réseau de serveurs de médias sociaux indépendants qui peuvent interagir de manière transparente, un peu à la manière des numéros de téléphone. Les utilisateurs de Threads pourront potentiellement se connecter au Fediverse et interagir avec des utilisateurs d’autres plateformes, notamment Mastodon.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.