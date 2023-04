Le plan d’Elon Musk se réalise sur Twitter : les comptes Blue règnent en maîtres, mais le réseau social s’enlise

Au cours d'une année, Twitter a subi de nombreux changements. À présent, les comptes Blue dominent, Elon Musk ayant mené son projet à terme en leur accordant une visibilité accrue. Cependant, ce qui était censé sauver Twitter semble plutôt précipiter sa chute.

Le 25 avril 2022, Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, annonçait sa volonté de devenir propriétaire du réseau social Twitter. Depuis, il a mis en place une série de changements drastiques, créant un chaos sur la plateforme.

Un an de turbulences

Le 27 octobre 2022, Elon Musk se nommait CEO de Twitter et renvoyait l’ancienne direction. Dans la foulée, la moitié des employés étaient licenciés. Le magnat esquissait alors un projet ambitieux : rendre Twitter payant pour assurer sa pérennité, tout en remettant en cause le système des badges bleus censés certifier les comptes de nombreuses personnalités, marques et journalistes.

Au fil des mois, Elon Musk a fermé arbitrairement des comptes et en a rouvert d’autres, comme ceux de Kanye West et Donald Trump. Le nouveau service Twitter Blue a été lancé, offrant, pour 8 dollars par mois, de nouvelles fonctionnalités et la possibilité de faire certifier son compte. Cependant, ce changement a entraîné des excès, dont des usurpations d’identité. Le chaos engendré par ces changements a fait fuir de nombreux annonceurs, compliquant davantage la situation financière de Twitter. Les licenciements se sont poursuivis et des scandales ont éclaté, notamment en raison du bannissement de certains journalistes enquêtant sur Elon Musk.

En février 2023, Twitter Blue est devenu omniprésent, mettant à mal l’ancien Twitter avec la coupure des API et la fermeture de nombreux services, dont des clients tiers. La confusion entre les comptes certifiés et les comptes Blue a également engendré un véritable chaos.

Les Blue dominent, Twitter trinque

Finalement, seuls les comptes Blue sont certifiés, à quelques exceptions près, suscitant une méfiance croissante des utilisateurs qui estiment que Twitter Blue sert à financer les décisions absurdes d’Elon Musk.

Ce 25 avril 2023, la dernière étape du plan d’Elon Musk a été mise en place : les comptes Twitter Blue bénéficieront désormais de plus de visibilité, notamment dans l’onglet « Pour vous », fonctionnant de manière comparable à TikTok.

Verified accounts are now prioritized — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2023

En un an, aucune alternative sérieuse n’a émergé pour concurrencer Twitter. Malgré les tentatives de Mastodon, de diverses start-ups et de Facebook, Elon Musk a réussi à créer un système à deux vitesses, opposant les utilisateurs payants aux non-payants. L’audience de Twitter n’a jamais été aussi importante, mais sa crédibilité est sérieusement ébranlée.

Face à cette situation, il est difficile de prévoir ce que l’avenir réserve à Twitter sous la houlette d’Elon Musk. Les défis sont nombreux, notamment pour regagner la confiance des utilisateurs et des annonceurs. Une chose est sûre : l’année écoulée restera dans les mémoires comme une période de profonds bouleversements pour le réseau social.

Twitter Blue dissuade et repousse les utilisateurs plutôt que de les attirer

Alors que Twitter fait face à cette crise de confiance, de nombreuses questions se posent sur la capacité d’Elon Musk à redresser la situation et sur les motivations derrière ses décisions. Certains observateurs estiment qu’Elon Musk cherche à transformer Twitter en une plateforme de communication pour ses propres intérêts, tandis que d’autres suggèrent que ses ambitions pour le réseau social sont plus larges et pourraient inclure des innovations technologiques.

Ce système de certification associé à l’offre Twitter Blue s’inscrit dans la stratégie élaborée par Elon Musk, visant à permettre au réseau social d’atteindre enfin la rentabilité tant espérée. Cependant, jusqu’à présent, il semble principalement dissuader et repousser les utilisateurs plutôt que de les attirer. Cet échec est d’autant plus marquant qu’Elon Musk a placé l’avenir de la plateforme sur le triomphe de cette nouvelle offre, alors même que les revenus publicitaires du réseau social ont connu une chute vertigineuse.

