Ça y est, le badge de vérification de Twitter n’est plus un badge de vérification

Comme promis, Elon Musk a fait retirer tous les anciens badge de vérification des comptes sur Twitter. Désormais, seuls les abonnés Twitter Blue peuvent afficher le badge, qui perd son sens.

Depuis 2009, Twitter proposait un système de vérification pour certains comptes de personnalités notables ou publiques. Comme il l’avait promis lors du rachat du réseau social, Elon Musk a mis fin à ce système.

Un badge qui ne vérifie plus grand-chose

Le jeudi 20 avril, tous les comptes Twitter qui bénéficiaient gratuitement d’un badge de vérification, car la plateforme avait pu attester de leur identité, ont vu le fameux badge disparaitre de leur compte.

Il est important de rappeler que l’objectif de ce badge était d’empêcher le vol d’identité par de nouveaux comptes. Sa création remonte à des problèmes de création de faux comptes promettant être Kanye West ou Tony La Russa. Avec le badge, les utilisateurs pouvaient avoir confiance dans le fait qu’un compte était bien le compte officiel de la personne, de la marque ou de l’institut qu’il devait représenter.

Désormais pour les individus, le badge est réservé aux abonnés à Twitter Blue. Le problème est qu’il n’y a pas de vérification d’identité dans ce processus. D’après Elon Musk, il s’agit désormais seulement d’une vérification de paiement. Puisque la personne est capable de payer un abonnement mensuel, cela doit signifier qu’il s’agit d’une personne réelle et non d’un bot. En revanche, impossible de vérifier que ce paiement sert pour un compte correspondant à l’identité proclamée.

Comme prévu, le badge de vérification a donc complètement perdu son sens premier. Il ne sert dorénavant qu’à identifier les personnes qui payent un abonnement. Ni plus ni moins.

Les premiers accidents sont là

Les administrations qui refusent de payer l’abonnement, estimé à plus de 1000 dollars par mois, ont donc également vu leur badge disparaitre. Twitter a mis en place un badge gris pour les personnalités politiques, mais cela se fait à la carte sans contrôle pour les comptes en question. Par exemple, le compte officiel de la ville de New York n’a, au moment où ces lignes sont écrites, plus de badge de vérification.

The Elon clusterfuck is ON pic.twitter.com/4dRlYq8GLz — Kara Swisher (@karaswisher) April 20, 2023

C’est ainsi qu’un compte s’est amusé à reprendre l’identité de la ville de New York. Sans badge, difficile de vérifier à première vue quel est le vrai compte. Heureusement, le faux compte a rapidement été suspendu.

