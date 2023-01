Pourquoi votre application Twitter préférée ne fonctionne plus

Depuis quelques jours, Twitter a fermé les accès de son API à plusieurs applications tierces majeures. De quoi empêcher les utilisateurs d'accéder à leurs applications favorites.

Depuis quelques jours, vous ne pouvez peut-être plus utiliser votre application préférée pour accéder à Twitter. En cause, un changement de règle qui a conduit certaines applications historiques à tout simplement fermer leur service du jour au lendemain.

Dans un message mis en ligne jeudi 19 janvier, l’application Twitterrific a ainsi expliqué qu’elle avait été « forcée de retirer l’application des App Store Mac et iOS ». Elle explique regretter la décision de Twitter : « la révocation inexpliquée de notre accès aux API de Twitter ». Il en va de même pour Tweetbot, Fenix, Talon, Echofon ou d’autres applications permettant d’accéder à sa timeline sans passer par l’application maison de Twitter. Une semaine plus tôt, Tweetbot expliquait que « Tweetbot et d’autres clients rencontrent des problèmes de connexion à Twitter. Nous les avons contactés pour avoir plus de détails, mais n’avons pas eu de retour ».

Tweetbot and other clients are experiencing problems logging in to Twitter. We’ve reached out to Twitter for more details, but haven’t heard back.

We’re hoping this is just a temporary glitch and will let you know more as soon as we know more.

— Tweetbot by Tapbots (@tweetbot) January 13, 2023