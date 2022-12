Les 6 échecs d’Elon Musk avant Twitter

Tout semblait sourire à Elon Musk jusqu'au rachat de Twitter qui s'est transformée en spirale infernale. Mais tout n'a pas toujours été rose pour le milliardaire.

Début 2022, Elon Musk était encore l’homme le plus riche du monde. Tesla connaissait une capitalisation record, SpaceX arrivait à envoyer des fusées dans l’espace et à les ramener intactes… Autant dire que le milliardaire était vu comme une figure historique par bon nombre de personnes pour ses réussites insolentes. Mais ça, c’était avant qu’il ne devienne l’un des « techno bros » les plus détestés du monde.

L’échec de Twitter

Dès le mois d’avril 2022, Elon Musk rachète des millions d’actions Twitter avant de finalement faire une offre de rachat. S’ensuit un véritable bras de fer durant lequel le propriétaire de Tesla essaye de se dédire, de trouver des excuses et se retrouve devant la justice, contraint de débourser 44 milliards de dollars pour « libérer » l’oiseau bleu.

Ce cirque a pris fin en octobre, pour laisser place à un nouveau maelström infernal pour l’entreprise, ses employé·e·s et ses utilisateurs et utilisatrices. Une grande partie de la masse salariale a été licenciée, bon nombre de prestataires ont été remerciés, la certification est devenue payante, puis a disparu, puis est revenue en doré, et maintenant en carré pour les entreprises, des journalistes ont été bannis et Elon Musk s’avère être aussi tyrannique qu’indécis.

Pendant ce temps-là, l’homme d’affaires s’occupe beaucoup moins de ses autres entreprises, ce qui lui est reproché par bon nombre d’actionnaires qui voient le cours de l’action dévisser significativement. Tout laisse à croire qu’Elon Musk prend volontairement les pires décisions chaque jour, le menant très loin de l’image du self-made man (avec l’aide des diamants de son père) qui transforme tout ce qu’il touche en or.

Mais cette image était déjà très flatteuse, puisque celui que certains appellent « Space Karen » a connu plusieurs échecs dans sa vie. En voici un florilège.

Le jour où il a été viré de sa propre entreprise

On passera sur le jour où, encore jeune, il s’est rendu chez Netscape (une entreprise qui recrutait alors à tour de bras), son CV à la main et qu’il a attendu dans le hall sans oser approcher quiconque. Il a fini par repartir sans avoir déposé son CV et fonder sa propre entreprise, Zip2, qu’il a vendue à Compaq pour plusieurs millions de dollars. Commençons plutôt l’histoire à partir de X.com, son entreprise de banque en ligne fondée juste après.

Déjà à l’époque, il était connu pour ses accès de colère, capable de devenir tout rouge lorsque ses collaborateurs étaient partis à 21 heures. Aussi, quand X.com a fusionné avec son concurrent Confinity (fusion qui donnera plus tard PayPal), tout le monde ne le portait pas dans son cœur. Alors que Musk roucoulait à Sydney pour sa lune de miel, des employés de X.com ont conspiré pour l’évincer en convainquant le conseil d’administration de nommer Peter Thiel PDG de la firme.

Il est tout de même resté dans l’entreprise (alors PayPal) en conservant ses parts. Il en a récolté 180 millions lors du rachat par eBay.

Les retards de Tesla

Tesla n’a pas toujours été l’entreprise florissante qu’elle est aujourd’hui (ou qu’elle était en début d’année). À ses débuts, l’entreprise a frôlé la banqueroute à plusieurs reprises en raison de ses investissements considérables et de ses recettes bien trop timides. Encore récemment, Elon Musk lui-même expliquait que le Covid avait porté un net coup à l’activité de Tesla. Les blocages d’activité en Chine ont fait perdre des milliers, voire des millions de dollars à ses Gigafactory du Texas et de Berlin.

Mais ce qui a marqué les consommateurs, ce sont les retards à répétition. Non seulement le constructeur américain a souffert de nombreux délais de livraison et de production, mais son grand gourou annonce depuis 2014 l’arrivée de la voiture 100 % autonome. Celle qui n’aura plus du tout besoin de conducteur et pourra servir de robot taxi. Elon Musk en prédisait plus d’un million sur nos routes en 2020.

Depuis 2014, Elon Musk réitère sa promesse tous les ans : « la conduite 100 % autonome chez Tesla, c’est pour l’année prochaine ». En mai 2022, il le répétait à nouveau. En fin d’année pourtant, il était déjà moins confiant. On peut donc imaginer qu’il renouvellera sa promesse en 2023…

Le Cybertruck 100 % bulletproof cassé sur scène

Cet échec est plus drôle qu’autre chose. En 2019, Elon Musk montait sur scène pour dévoiler le Cybertruck, ce pickup électrique au look futuriste. L’effet « wahou » est là, la salle est en admiration devant ce véhicule si particulier ne ressemblant à aucun autre en circulation. On peut dire que c’est un véritable succès, jusqu’au moment où le directeur du pôle design de Tesla souhaite prouver la solidité de son nouveau bébé.

Le premier essai était plutôt convaincant : le grand coup de masse donné dans la portière du pickup ne l’a pas égratignée. Le deuxième test était une boule de pétanque jetée dans la fenêtre latérale et supposée rebondir. Supposée seulement.

Étonnés du résultat, Elon Musk et lui recommencent l’opération… et cassent la vitre arrière. Un gros moment de gêne pour les deux hommes qui souhaitaient réaliser un tour de force.

Le lendemain, Elon Musk expliquera que le coup de masse dans la portière a fragilisé la fenêtre… Mais cela n’explique pas pourquoi la deuxième s’est brisée également. Bon, de toute façon le pickup a encore été reporté et ne sortira pas avant 2023, de quoi revoir ce petit souci.

Le tunnel Hyperloop

Créer des voitures autonomes, envoyer des personnes sur mars… voilà des projets fous sur lesquels Elon Musk a tout de même fait avancer l’état de l’art. Il s’est aussi lancé un autre défi : celui d’anéantir les bouchons. Son idée ? Un Hyperloop ! Au départ, il s’agissait d’un nouveau mode de transport, à la fois écologique et plus rapide que l’avion, capable en théorique d’attendre plus de 1100 km/h. En théorie.

En pratique, la réalisation s’est montrée beaucoup plus difficile que prévu, même en mettant en commun les efforts de plusieurs sociétés. Le transport de personnes a finalement été abandonné en 2022.

Le projet anti-bouchons d’Elon Musk s’est finalement transformé en un tunnel automatisé. Un projet assez révolutionnaire sur le papier qui s’est transformé en un enfer pour claustrophobes provoquant… des bouchons.

Des singes tués « mais sans cruauté »

Autre entreprise d’Elon Musk faisant un peu moins parler d’elle : Neuralink. Celle-ci a pour vocation de permettre le transhumanisme avec des puces implantées dans les cerveaux et reliées à des appareils électroniques dans le but de les contrôler par la pensée.

Évidemment, pour mener un tel programme, Neuralink n’a pas directement ouvert la boite crânienne d’un humain pour lui installer une puce Bluetooth, mais a commencé ses études sur des macaques. Des enquêtes semblent néanmoins montrer que les tests ont été un peu trop hâtifs, « causant des souffrances et des décès inutiles ». Au total, ce sont 1500 animaux que la société aurait tués.

Neuralink se défend de cela, indiquant que toutes les expériences ont été menées dans un cadre « habituel », en accord avec les lois américaines sur le sujet et « sans cruauté ». Une enquête fédérale est actuellement en cours pour déterminer la véracité de ces propos.

Ses tweets chaperonnés par une équipe légale

On le sait, Elon Musk a tendance à tweeter un peu rapidement ce qu’il pense. Un peu trop parfois. Le problème arrive lorsqu’il parle de ses entreprises et que ses millions de followers s’intéressent à ce qu’il dit pour investir ou non. S’il a participé à l’essor de certaines cryptomonnaies comme le Bitcoin ou le Dogecoin, il a aussi rendu très volatil le cours de l’action Tesla.

Cette attitude a fini par en énerver certains, et notamment à la SEC (la Securities and Exchange Commission, qui s’occupe de réguler la bourse à Wall Street). Jugeant que le propriétaire de Tesla faisait de la manipulation de marché, la SEC a fini par obtenir de la part d’Elon Musk que son activité Twitter soit vérifiée au préalable par des conseillers légaux. À deux doigts de mettre un contrôle parental sur son téléphone…

Ce que cela nous dit sur Elon Musk

Bref, vous l’aurez compris, le parcours d’Elon Musk n’est pas une fusée SpaceX en direction de Mars, mais plutôt des montagnes russes plutôt mouvementées. Et nous n’avons évoqué ici que sa vie professionnelle, sa vie personnelle étant tout aussi chaotique.

Toujours est-il qu’il a rebondi sur un grand nombre de ses échecs pour s’en sortir avec brio (et despotisme). Mais qu’adviendra-t-il de Twitter ? Sa persévérance arrivera-t-elle à contrebalancer son caractère autoritaire et erratique ? Seul l’avenir nous le dira.

