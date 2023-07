Meta va mettre une grosse claque à Elon Musk dès cette semaine

Le concurrent de Twitter lié à Instagram arrive dès cette semaine et a tout ce qu'il faut pour faire très mal au réseau social d'Elon Musk.

Twitter vit peut-être ses derniers jours. La mort du réseau social a été prophétisée un certain nombre de fois depuis le rachat par Elon Musk, mais il va devoir affronter sa plus grande épreuve dès cette semaine avec l’arrivée d’un concurrent de taille qui a absolument tout ce qu’il faut pour lui faire de l’ombre.

Threads, une application Instagram

Ce n’est pas une nouveauté, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) prépare un nouveau réseau social au format texte qui n’est pas sans rappeler Twitter. Un concurrent de plus qui arrive non seulement au bon moment, mais aussi avec des arguments qui ont tout pour plaire.

Depuis peu, l’application « Threads, an Instagram app », est apparue sur les boutiques d’applications d’Apple et de Google, promettant une sortie prochaine. Très prochaine même, puisque l’App Store indique une date de lancement le 6 juillet 2023, dans deux jours. Un lancement fort à propos qui ne serait pas une coïncidence.

Twitter dans la tourmente

Ce week-end, tout Twitter s’embrasait. La cause ? Une limitation du nombre de tweets visibles en une journée imposée par Elon Musk. Bon nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices se sont ainsi retrouvées dans l’incapacité de charger leur flux, et donc d’utiliser le réseau social.

Parallèlement à cela, TweetDeck a reçu une nouvelle version, qui ne sera utilisable que par les abonné·e·s Twitter Blue d’ici à 30 jours. Une énième fonctionnalité qui devient payante sur un réseau social en perdition.

Dans ce marasme, beaucoup cherchent une alternative à Twitter. Le réseau décentralisé Mastodon n’est pas assez simple pour attirer en masse, l’accès à BlueSky (le réseau du créateur de Twitter) est limité par un système d’invitations et aucune autre application ne semble se démarquer pour le moment. Threads pourrait toutefois bien être celle qui tuera Twitter.

Threads a tout pour plaire

Le premier point qui peut faire de Threads un véritable succès est son lien à Instagram. En fouillant dans l’APK de l’application, 9to5Google a découvert une FAQ indiquant que les comptes Instagram et Threads peuvent être liés et qu’il est possible d’automatiquement suivre sur ce nouveau réseau social toutes les personnes que l’on suit sur Instagram. Autant dire que l’impression de vide que l’on pouvait ressentir sur Mastodon n’aura pas lieu d’être ici. De même, vous pouvez récupérer tous vos followers d’Instagram sur Threads et ainsi démarrer avec un compte de followers important.

Les deux services sont profondément interconnectés. Le nom et le nom d’utilisateur sont par exemple synchronisés et la photo de profil est directement importée d’Instagram. De même, un compte bloqué sur l’un de réseaux l’est automatiquement sur l’autre.

Vous n’aimez pas Instagram, Meta ou Mark Zuckerberg ? Pas de panique, Threads a d’autres avantages. Notamment celui de se connecter à des instances décentralisées. Bien que cette fonctionnalité ne semble pas encore prête et pourrait arriver dans un second temps, les personnes utilisant Threads pourraient se connecter au Fedivers, et ainsi communiquer avec celles de Mastodon (par exemple), qui vous trouveront sous l’alias username@threads.net.

D’abord sur iOS ?

Bien que la page Google Play Store existe, l’application semble prévue sur iOS avant. Déjà datée sur le système d’Apple, elle n’indique que « prochainement » sur Android, avec une icône grisée sur le site. De plus, la page de l’application est disponible sur l’App Store américain, mais pas en France. Il est possible que le déploiement soit progressif.

Selon certains, la sortie de Threads aurait été avancée pour profiter des déboires de Twitter. Un coup marketing qui pourrait rapporter gros. En espérant que cela lui porte plus chance que l’ancienne application Threads qui souhaitait concurrencer Snapchat et qui a fermé en moins de trois ans…

