Instagram n’en finit plus de lancer des couteaux dans le dos de Snapchat. Une nouvelle application est lancée aujourd’hui : Threads, qui permet de partager des messages et statuts uniquement entre amis proches sans que rien ne soit public.

Après avoir vampirisé ses fonctionnalités les plus intéressantes, Instagram a largement réussi à dépasser Snapchat qui est en perte de vitesse. Ce dernier s’est donc recentré sur le partage entre petits groupes d’amis privés, pour survivre.

Mais Instagram, possédé par Facebook, ne le laissera pas même avoir ça. Le développeur vient de présenter Threads, sa nouvelle application dédiée exactement au même principe.

Threads, le Snapstagram

Threads vous offre ainsi une interface Instagram totalement simplifiée. À l’ouverture, vous serez invité à sélectionner un groupe d’amis proches (si vous ne l’avez pas déjà défini sur l’application classique). Ceux-ci apparaîtront en bas de l’appareil photo, et fonctionneront comme le bouton photo classique : un appui bref prend une photo, rester appuyé prend une vidéo.

À ceci près que ces photos et vidéos seront envoyés en direct à l’ami choisi, sans avoir besoin de faire l’effort de le sélectionner par la suite. Pour le reste, un glissement vers le bas vous permet de retrouver vos messages privés entre amis comme c’est le cas sur l’application principale, avec une interface plus épurée (qu’il est possible de mettre en thème sombre par ailleurs, noir ou bleu nuit au choix).

La principale nouveauté de cette application est les statuts automatiques. Vous pouvez laisser Threads déterminer vos activités en analysant votre position géographique et votre usage, de manière à prévenir vos amis lorsque vous êtes rentrés chez vous, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous manquez de batterie ou que vous êtes en train de boire un verre dans un bar.

Ces statuts ne partagent pas votre exacte localisation avec vos amis, et sont envoyés automatiquement… en espérant que votre bar favori n’est pas voisin d’un sex shop. Surtout, s’il ne partage rien de précis à votre groupe, votre localisation et vos activités restent partagées sur les serveurs d’Instagram, possédé par Facebook on le rappelle. Au moins, l’analyse de vos données et ce qu’elles disent de vous sont transparents dans ce cadre d’utilisation.

Le monde avait-il besoin d’une nouvelle application de discussion instantanée ? A-t-on encore besoin d’offrir autant de données à Facebook ? C’est à vous de le déterminer si vous choisissez d’utiliser Threads.