Facebook débranche son service de factchecking et s’inspire de X (Twitter)

Meta dit adieu à la vérification des faits par ses services et propose un nouveau système de modération basé sur ses utilisateurs au nom de la « liberté d’expression ».

Logo Meta pour illustration // Source : Mariia Shalabaieva pour Unsplash

Mark Zuckerberg veut « restaurer la liberté d’expression » sur ses réseaux Facebook, Instagram et Threads, annonce le PDG de Meta dans une vidéo. Cette déclaration intervient en vue de la prochaine investiture du président Trump, qui prévoit des changements significatifs pour la plateforme, notamment le remplacement des modérateurs jugés trop « biaisés politiquement » selon Zuckerberg.

S’inspirer d’Elon Musk

Le patron de Meta ne s’en cache pas : cette nouvelle idée, il la tient d’Elon Musk. « Nous avons vu cette approche fonctionner sur X, où ils permettent à leur communauté de décider quand les publications sont potentiellement trompeuses et nécessitent plus de contexte », déclare Meta.

Pour aller plus loin

Elon Musk se lance dans la désinformation

L’équipe de modération laissera progressivement la place à des notes communautaires, constituées de personnes issues « d’un large éventail de perspectives » et qui pourront juger de ce que les autres utilisateurs doivent voir. Le patron de Meta indique également déplacer le reste de ses équipes de modération de la Californie vers le Texas, « où les inquiétudes concernant la partialité de nos équipes sont moins importantes ».

Main dans la main avec Trump

Cette annonce intervient à quelques semaines de l’investiture du président Trump. Zuckerberg semble vouloir continuer à donner des gages de bonne foi à la nouvelle administration, notamment après avoir soutenu la campagne électorale de Trump. Le patron de Meta indique vouloir « travailler avec le président Trump pour faire reculer les gouvernements du monde entier qui s’en prennent aux entreprises américaines et poussent à une censure accrue », citant l’Europe qu’il juge trop sévère et qui, par le biais de lois, « institutionnalise la censure ».

Les changements annoncés par Zuckerberg auront lieu dans un premier temps aux États-Unis et les utilisateurs qui le souhaitent peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur Facebook, Instagram et Threads pour faire partie des contributeurs du programme de notes quand il sera disponible.