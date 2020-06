Instagram lance Reels et part affronter TikTok

Instagram part à la conquête d'un terrain dominé par TikTok. Le réseau social plébiscité par les créateurs de contenus se dote d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Reels. Elle permet de créer de courtes vidéos de 15 secondes.

Il va y avoir du neuf sur Instagram. À l’origine consacré à la photographie, le réseau social (désormais sous la coupe de Facebook) s’est agrémenté de quelques nouveautés au fil du temps afin de rivaliser avec la concurrence. Parmi les plus utilisées, on trouve les Stories créées à l’origine pour contrer Snapchat et ses contenus éphémères, particulièrement plébiscité par les plus jeunes.

Instagram connaît donc la recette et utilise le même procédé pour rivaliser avec TikTok. Le réseau social chinois compte désormais plus de 2 milliards de téléchargements grâce à un concept inspiré de Vine : partager des vidéos courtes, créatives et/ou humoristiques. Carton plein, notamment auprès des plus jeunes. Pas question alors pour Instagram de voir déserter ses utilisateurs sur TikTok.

Reels : vidéos de 15 secondes directement dans Instagram

Avec Reels, Instagram propose donc de partager des petits clips d’une durée maximale de 15 secondes. Elles peuvent se composer d’une ou plusieurs vidéos et s’accompagner d’enregistrements audio. Rien de révolutionnaire donc puisque c’est exactement ce que propose TikTok.

Sur Instagram, les utilisateurs pourront interagir directement depuis l’onglet Explorer. Le créateur sera averti de sa visibilité par une notification. Reels sera accessible depuis l’appareil photo et requiert un compte public. Enfin, ils pourront partager leurs contenus dans leur fil d’actualités.

Pour l’heure, Reels est disponible en France, en Allemagne et au Brésil en phase de test. Rien ne dit que vous le trouverez dès maintenant dans votre interface, sauf si vous faites partie des heureux élus.

À terme, les contenus créés sur Reels pourraient être monétisés comme ce fut le cas pour les posts, puis les Stories et plus récemment les vidéos IGTV. Reste à voir si cette nouvelle fonctionnalité détournera les utilisateurs de TikTok. En leur temps, les Stories avaient plutôt bien réussi à Instagram, à tel point qu’elles ont lentement pris le pas (pour certains utilisateurs) sur les contenus eux-mêmes et que le nombre d’utilisateurs a dépassé celui de… Snapchat.