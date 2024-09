Nintendo Switch OLED : E.Leclerc brade un pack avec Mario Kart Live pendant les French Days

Les French Days ont bel et bien démarré. Actuellement, le pack comportant une Nintendo Switch OLED, console hybride par excellence, ainsi que le jeu « Mario Kart Live : Home Circuit », qui même jeu vidéo et réalité augmentée », est affiché à un super prix. En effet, E.Leclerc propose ce kit à 328,90 euros au lieu de 425,90 euros pendant cette opération de promotions.

La Nintendo Switch OLED est sans conteste la meilleure des trois consoles hybrides de la marque. Et mĂŞme si cette dernière s’apprĂŞte Ă dĂ©voiler sa nouvelle Nintendo Switch 2, la version OLED reste actuellement celle que l’on conseille et qui occupe toujours la première place de notre top des meilleures Switch. On la recommande encore plus quand elle est incluse dans un pack comportant Ă©galement un jeu que l’on a testĂ© et approuvĂ© (le gĂ©nial Mario Kart Live : Home Circuit) qui est actuellement en promotion grâce aux French Days.

Les points forts de ce pack Nintendo Switch OLED

Une grande dalle OLED de 7 pouces

Un dock avec un port Ethernet

Un jeu vidéo Mario Kart bien immersif

Initialement affichĂ© Ă 425,90 euros, le pack Nintendo Switch OLED + Mario Kart Live : Home Circuit est aujourd’hui disponible en promotion Ă 328,90 euros chez E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Nintendo Switch OLED. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un grand et bel Ă©cran

L’un des gros atouts de cette Nintendo Switch OLED, c’est Ă©videmment son grand Ă©cran de 7 pouces, qui est donc bien plus agrĂ©able que l’Ă©cran de 6,2 pouces du modèle classique. Toutefois, ce gain de taille ne modifie en rien les dimensions de la console, qui conserve le mĂŞme gabarit, mais adopte juste des bordures plus fines. On a par ailleurs et avant tout droit Ă une dalle OLED, qui promet des contrastes infinis et des noirs profonds. En revanche, si vous espĂ©rez pouvoir jouer en 4K en mode dockĂ©, vous risquez d’ĂŞtre déçu puisque cette fonctionnalitĂ© est ici absente ; il faudra se contenter d’un affichage limitĂ© Ă 720p en mode portable et Ă 1080p en dockĂ©.

D’autres diffĂ©rences existent entre cette Switch OLED et la Switch classique. Nintendo a d’abord repensĂ© le dock, support qui permet Ă la console d’être connectĂ©e Ă un tĂ©lĂ©viseur pour jouer sur un plus grand Ă©cran. Celui du modèle OLED arbore des coins plus arrondis, mais surtout, il dispose d’un port Ethernet, qui permet de se connecter Ă un rĂ©seau Internet fixe en filaire pour de meilleurs dĂ©bits. Les parties de jeu pourront ainsi tourner de manière plus fluide. Ă€ cĂ´tĂ©, on a toujours le port HDMI pour la connexion au TV et l’USB-C pour l’alimentation. Notons tout de mĂŞme que le dock n’est pas Ă©quipĂ© de patins, ce qui peut le rendre glissant. Concernant la console, celle-ci est munie d’une bĂ©quille plus solide que celle du modèle antĂ©rieur. Pratique pour celles et ceux qui ont l’habitude de poser la console sur une table pour jouer Ă plusieurs.

La même puce depuis des années

Ce qui ne change pas entre la Switch OLED et la Switch classique, c’est la partie hardware. En effet, le modèle OLED embarque une puce Tegra X1+ gravĂ©e en 7 nm, qui Ă©quipait dĂ©jĂ le modèle classique de 2019. Une puce qui a d’ailleurs Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e cette annĂ©e-lĂ pour pouvoir fournir une meilleure efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique qu’en 2017, date de sortie de la première Switch. En rĂ©sulte donc une autonomie renforcĂ©e, comme sur la Switch classique, qui possède elle aussi une batterie de 4 310 mAh. Pendant notre test, nous avons pu jouer pendant près de 5 heures Ă Zelda : Breath of the Wild avec une luminositĂ© Ă©levĂ©e, voire poussĂ©e au max.

En parlant de jeu, c’est ici Ă Mario Kart Live : Home Circuit que vous pourrez jouer grâce Ă ce pack. Pour rappel, ce titre est une dĂ©clinaison du cĂ©lèbre jeu de courses portĂ©e par la rĂ©alitĂ© augmentĂ©e. Il s’accompagne ici d’un vĂ©ritable kart physique de Mario ou Luigi. La Switch va servir de volant Ă ce vĂ©hicule prĂŞt Ă traverser votre salon, Ă l’aide des Joy-Con ou de l’écran de la console lui-mĂŞme. Vous pourrez ainsi piloter les bolides du jeu sur votre parquet et voir les personnages de Mario Kart prendre vie au milieu de votre pièce, via l’Ă©cran de la Switch. Une expĂ©rience qu’on a adorĂ©e.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nintendo Switch OLED.

