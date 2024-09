Les 8 offres immanquables à saisir chez Rue du Commerce pendant les French Days

Les offres sont peu nombreuses chez Rue du Commerce, et pourtant, l’enseigne arrive à se démarquer avec de belles baisses de prix sur plusieurs produits high-tech durant les French Days. Pour découvrir les meilleures offres, c’est ici.Â

Rue du Commerce ne se prive pas de participer à la deuxième édition des French Days 2024. Et si on retrouve moins d’offres que chez les autres, du moins du côté Tech, elles valent clairement le coup d’œil. Retrouvez les quelques offres que l’on recommande les yeux fermés chez cet e-commerçant

Les meilleures offres des French Days chez Rue du Commerce :

TCL 55QLED780: pour bien vous équiper sans exploser votre budget

En quête d’un téléviseur pas cher ? Voici un bon plan que nous avons trouvé pour vous. Ce modèle TCL de 55 pouces mise sur une dalle Qled avec Google TV, et revient bien moins cher lors des French Days.

Les atouts du TCL 55QLED780

Une dalle Qled de 55″ compatible 4K HDR Pro ;

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

L’interface Google TV et des ports HDMI 2.1

Le téléviseur TCL 55QLED780 est vendu habituellement à 489 euros chez Rue du Commerce, mais grâce à une ODR euros de 50 euros, le TV passe à 439 euros chez Rue du Commerce.

Hisense 55U7NQ : un TV Mini LED polyvalent

Avec une dalle Mini LED, compatible avec les meilleures normes vidéos, un mode 144 Hz et des fonctions gaming, Hisense frappe fort avec cette référence. La bonne nouvelle, c’est que l’on retrouve déjà en promotion lors des French Days.

Quels sont les avantages du TV Hisense 55U7NQ ?

Une dalle Mini LED avec une fréquence de rafraîchissement max de 144 Hz

Il est compatible 4K Dolby Vision et HDR10+

Et possède des ports HDMI 2.1

Avec un prix barré à 799 euros, le téléviseur Hisense 55U7NQ est affiché à 699 euros sur le site Rue du Commerce, mais grâce à une ODR de 50 euros, le TV revient à 649 euros.

Samsung Galaxy A25 5G : parfait pour les usages du quotidien

Le Galaxy A25 de Samsung est un smartphone fonctionnel qui sait être suffisant pour des usages classiques. On l’apprécie pour son écran Amoled lumineux à 120 Hz, ses photos satisfaisantes et son interface logicielle, toujours aussi agréable à utiliser. Le voilà moins cher à l’occasion des French Days et devient plus intéressant.

Les points positifs du Samsung Galaxy A25 5G

Un bel écran Amoled à 120 Hz

Quatre ans de mises à jour majeures

Un bon capteur principal

Vendu à son lancement à 319 euros, le Samsung Galaxy A25 5G profite des French Days pour passer à 239,95 euros chez Rue du Commerce.

Acer Swift Go 14 : un ultrabook propulsé par un Intel Core Ultra

Entre son écran Oled, son processeur Core Ultra 7 et son format compact, l’Acer Swift Go 14 ne manque clairement pas d’atouts. Autre avantage certain : son prix qui devient plus doux après 200 euros de remise.

Qu’est-ce qu’on apprécie sur cet Acer Swift Go 14 ?

Sa finesse tout en proposant une large connectique

Ses excellentes performances

Sa dalle Oled flatteuse

En ce moment, l’Acer Swift Go 14 est proposé en promotion à 899,95 euros chez Rue du Commerce, contre 1 099 euros habituellement.

Samsung Galaxy Tab S9 FE : une tablette quasi premium pour moins de 300 €

La Samsung Galaxy Tab S9 FE, c’est quoi ?

Un design premium et une dalle IPS-LCD Ã 90 Hz

Les performances d’un SoC Exynos 1380

Une batterie de 8 000 mAh avec une bonne autonomie

Au départ à 529 euros, la Samsung Galaxy Tab S9 FE se négocie aujourd’hui à 389,95 euros sur le site Rue du Commerce, mais grâce à une ODR de 100 euros, la tablette revient à 289,95 euros.

Philips The Xtra 55PML9008 : de l’Ambilight sur du Mini LED

Philips sait y faire avec ses téléviseurs : ici, avec le 55PML9008, on a droit à la fonction Ambilight avec la technologie Mini LED pour des contrastes profonds… Un modèle complet qui tombe sous les 700 euros lors des French Days.

Que propose ce TV Philips The Xtra ?

Une dalle Mini-LED en 4K et rafraîchie à 120 Hz

L’Ambilight qui apporte un éclairage immersif

Compatible avec les traitements HDR, Dolby Atmos et DTS:X

Deux ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

De base à 799 euros, le téléviseur Philips The Xtra 55PML9008 est acutellement remisé à 699 euros sur Rue du Commerce.

Motorola Edge 50 Fusion : un milieu de gamme prometteur

Si vous souhaitez un smartphone à moins de 400 euros, le Motorola Edge 50 Fusion pourrait bien vous plaire. Ce modèle possède une fiche technique alléchante : on a un écran rafraîchi à 144 Hz, sa puce efficace ou encore une charge rapide à 68 W. Il a de quoi séduire, surtout maintenant qu’il coûte 50 euros de moins.

Le Motorola Edge 50 Fusion, c’est quoi ?

Un design élégant

Une dalle pOLED rafraîchie à 144 Hz

Un Snapdragon 7s Gen2

Une charge rapide à 68 W

Lancé à 399 euros, le Motorola Edge 50 Fusion est en ce moment affiché à 349,95 euros chez Rue du Commerce.

Samsung Galaxy Tab S9 :

La Galaxy Tab S9 de Samsung plaît pour…

Son écran Amoled de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

Sa puce puissante : Snapdragon 8 Gen 2

Son endurance, grâce à sa batterie de 8 400 mAh

D’abord à 899 euros, puis réduit à 749,95 euros, la Samsung Galaxy Tab S9 peut vous revenir à 599,95 euros sur le site Rue du Commerce, grâce à l’ODR de 150 euros.

