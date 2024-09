Les promotions sont nombreuses du côté des vélos électriques lors des French Days : voici le TOP 6 des offres

Investir dans un vélo électrique demande souvent un budget conséquent, mais avec les French Days, vous pouvez faire de belles économies sur de nombreux modèles (VTT, VTC). Retrouvez ici ceux qui ont retenu notre attention !

Vous attendiez peut-être les French Days pour craquer sur un VAE ou vélo à assistance électrique, bien plus pratique qu’un vélo classique grâce à son moteur qui permet de faire beaucoup moins d’efforts sur la route. On y trouve de tout type, des vélos pour la ville, d’autres pour les chemins hors des sentiers battus, parfait pour vos balades en forêt, et même pliable ! Vous devriez trouver votre bonheur dans notre sélection faite avec le cœur.

Les meilleures offres de vélos électriques pendant les French Days

N’oubliez pas que ce prix peut encore plus baisser en fonction des aides auxquelles vous avez droit.

Decathlon Riverside 500 E : le vélo idéal pour partir en balade sereinement

Pour celles et ceux qui recherchent un modèle endurant qui ne les abandonnera pas au bout de deux trajets, le Riverside 500 E de Decathlon est idéal. Et, s’il est en plus doté d’un moteur puissant, c’est un combo gagnant. Parfait pour les balades en ville ou en forêt, le voilà avec 400 euros de remise.

Le Decathlon Riverside 500 E est intéressant pour…

Sa grosse autonomie (90 km)

Son moteur puissant

Son bon confort

De base à 1 299 euros, le vélo tout chemin Riverside 500 E de Decathlon est désormais proposé à 899 euros sur le site de la marque.

Nakamura Summit LTD : un VTT à l’aise en campagne ou en montagne

Si vous êtes un adepte de grandes balades en plein air, le modèle E-Summit LTD de Nakamura est le parfait compagnon pour partir en vadrouille hors des sentiers battus. Mieux encore, ce dernier coûte 600 euros de moins durant les French Days.

Le Nakamura E-Summit LTD, c’est quoi ?

Un VTT bien équipé pour les parcours vallonnés

Un moteur avec un couple de 70 Nm + une fourche suspendue de 120 mm

Une autonomie satisfaisante

Initialement à 1 599,99 euros, le VTT éléctrique E-Summit LTD de Nakamura voit son prix chuter à 999 euros sur le site Intersport.

Decathlon Btwin E-Fold 100 : un vélo pliable, pratique et léger

Le vélo électrique pliant Decathlon Btwin E Fold 100 est taillé pour les courts trajets et occasionnels. Un VAE tout simple qui a surtout l’avantage d’être peu cher, d’autant plus avec cette promotion lors des French Days.

Les points forts du Btwin E Fold 100

Un système de pliage pratique

Une puissance suffisante pour les petits trajets

Un équipement fourni

De base à 899 euros, puis réduit à 799 euros, le VAE Decathlon Btwin E Fold 100 est en ce moment proposé à 699 euros sur le site français.

NCM C5 : le vélo électrique le plus abordable

Le NCM C5 a beau avoir des défauts, son autonomie et son rapport qualité-prix peuvent être suffisants pour vous convaincre. Cette référence a obtenu la note de 9/10 à notre test et se trouve être un bon investissement. Aujourd’hui, vous pouvez l’avoir à un super prix grâce aux French Days.

Le NCM C5 en résumé

Le couple de 50 Nm réactif et dynamique

Une excellente autonomie

Un bon rapport qualité-prix

Au lieu de 1 099 euros à sa sortie, le NCM C5 est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Cdiscount.

Cowboy Cross : le plus polyvalent de la gamme

Le Cowboy Cross est un nouveau vélo qui rejoint le catalogue de la firme Belge. Ce vélo à des aptitudes qui lui permettent de vous emmener sur des sentiers battus, en forêt et autres petits chemins. Pour cela, le vélo s’équipe d’une fourche suspendue, de larges pneus et une autonomie musclée. Aujourd’hui, il devient plus accessible après 500 euros.

Les avantages du Cowboy Cross

Des finitions haut de gamme sur un modèle baroudeur

Une fourche avant suspendue et de larges pneus de 60 mm

Une autonomie pouvant monter jusqu’à 120 km

Lancé à 3 999 euros, le Cowboy Cross se négocie aujourd’hui à un pirx plus doux : 3 499 euros sur le site de la marque.

Nakamura E-City 110 : idéal pour vos trajets en ville

Un vélo adapté pour la ville, bien équipé et une autonomie suffisante pour vos trajets urbains, voilà ce que propose le E-City 110 Nakamura d’Intersport. À l’occasion des French Days, il s’affiche à un prix plus attractif.

Ce qu’il faut retenir du Nakamura E-City 110

Un vélo tout-chemin confortable avec un cadre ouvert

Son moteur efficace

Une bonne endurance : 80 km

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

