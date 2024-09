French Days : les prix des TV 4K sont sacrifiés, surtout pour les dalles Oled et Qled

Avec toutes ces réductions sur les TV 4K, parfois même les modèles les plus récents, vous avez une bonne raison de craquer. Ici sont rassemblées les meilleures offres sur les TV 4K pendant les French Days

Les TV 4K les plus populaires sont celles de 55 pouces, mais il y a des moments que l’on a envie de voir en plus grand, comme un match de foot ou la dernière saison des Anneaux de Pouvoir. Mais on peut aussi manquer d’espace et devoir se contenter de peu. Peu importe la taille, c’est l’offre qui compte et voici ce que les French Days ont de mieux Ă nous proposer.

Les meilleures offres TV 4K des French Days 2024

Samsung The Frame (2024) de 55 pouces

Le Samsung The Frame (2024) de 55 pouces en bref

Un TV-tableau pour décorer son salon et y regarder ses séries

Un Ă©cran 4K compatible HDR10+ et Dolby Atmos

Un port HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 499 euros, le TV Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D est aujourd’hui en promotion Ă 929 euros chez Darty chez le code promo DARTY70.

On le trouve aussi Ă 999 euros chez Boulanger, ainsi que chez la Fnac.

Samsung TQ55S85D

Le Samsung TQ55S85D en quelques points

Une magnifique dalle OLED 4K de 55 pouces

Compatible HDR10+ et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

L’interface Tizen, toujours aussi agrĂ©able

Au lieu de 2 299 euros habituellement, le Samsung TQ55S85D est maintenant disponible en promotion Ă 1 199 euros chez Darty, ainsi que chez la Fnac.

Envie de voir plus grand ? Sachez que la version de 65 pouces est elle aussi disponible en promotion chez les mĂŞmes marchands. Au lieu de 2 999 euros habituellement, le Samsung TQ65S85D est disponible Ă 1 499 euros.

Philips Ambilight 55OLED909/12

Ce qu’il faut retenir du Philips Ambilight 55OLED909/12

Une dalle OLED+ en 4K et rafraîchie à 120 Hz

Un système audio 3.1 de 81 W RMS

Le système Ambilight à 4 canaux pour une meilleure immersion

Au lieu de 2 299 euros habituellement, le Philips Ambilight 55OLED909/12 est maintenant disponible en promotion Ă 1 999 euros chez Darty ainsi que chez la Fnac.

LG 75QNED75

Le LG 75QNED75 en quelques points

Un impressionnant Ă©cran QNED de 75 pouces

Compatible avec les formats HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Au lieu de 899 euros habituellement, le LG 75QNED75 est maintenant disponible en promotion Ă 749 euros chez Boulanger. Il est mĂŞme disponible Ă 734 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN15 valable le 24/09 seulement.

