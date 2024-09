Boulanger met le paquet pour les French Days : voici les 9 offres à retenir

La 2ᵉ édition des French Days 2024 est lancée. C’est l’occasion pour s’équiper d’appareils à bon prix et commencer la rentrée du bon pied. Boulanger se joint évidemment aux festivités et revoit à la baisse le prix de certaines références Tech. Voici celles qui valent réellement le coup.

Le site e-commerce Boulanger ne se prive pas de participer à la deuxième édition des French Days de l’année. Que vous ayez envie d’un nouveau téléviseur, ou de changer de PC portable, l’enseigne saura répondre à vos besoins, et ce, à bas coût. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons préparé une petite sélection.

Les meilleures offres des French Days 2024 chez Boulanger

Lenovo K11 Plus : une tablette parfaite pour le multitâche

La nouvelle Lenovo K11 Plus est une tablette efficace et surtout pratique pour travailler avec son grand écran et sa légèreté. Cette dernière à de quoi ravir les travailleurs et se trouve à moins de 300 euros lors des French Days.

La Lenovo K11 Plus est une tablette avec…

Une dalle 2K de 11,5 pouces + 90 Hz

Une puce efficace : le Snapdragon 680

Une batterie de 8 600 mAh

Au lieu de 449 euros, la Lenovo K11 Plus est en ce moment disponible en promotion à 299 euros chez Boulanger.

Pack Sony : un véritable home-cinéma

Pour accompagner l’immersion visuelle que vous confère un TV 4K, il n’y a rien de mieux qu’un pack home cinéma pour vous prodiguer une immersion sonore. Avec cette barre de son Sony doté de 11 haut-parleurs, un caisson de base et deux enceintes, vous allez vous sentir comme au cinéma. La bonne nouvelle, c’est que ce pack home cinéma Sony est à -42 % durant les French Days.

Que contient ce pack Sony ?

Une barre de son puissante compatible Dolby Atmos et DTS:X

Un caisson de base de 300 W

Un kit d’enceintes pour un son surrond

Ce kit Sony (barre de son Theatre Bar 8, un caisson de base SARS5 et 2 enceintes est proposé à 2 138 euros, mais grâce aux French Days, il revient à 1 230 euros chez Boulanger.

LG 75QNED75 : l’alliance du Qled et de la technologie NanoCell

LG s’est taillé un nom sur le segment des TV Oled. Sauf que la marque compte aussi des modèles avec une technologie proche du Qled puisqu’elle utilise aussi un filtre à points quantiques, il s’agit du QNED. Le LG 75QNED75 est un des TV dotés de cet affichage et il profite actuellement d’une belle remise lors des French Days.

Les points à retenir du LG 75QNED75

Un écran QNED de 75 pouces en définition 4K

Upscaling 4K et technologies HDR au programme

WebOS pour la partie TV connecté

Au lieu d’un prix barré à 899 euros, le téléviseur LG 75QNED75 est remisé à 749 euros sur le site Boulanger.

Samsung The Frame 2024 : un TV original qui se transforme en œuvre d’art

Samsung fait le plein d’originalité avec sa gamme The Frame, et sa série 2024 ne déroge pas à la règle. Avec ses allures de tableau, il ira parfaitement dans votre salon, et pour moins cher, car sa version 55 pouces coûte 500 euros de moins pendant les French Days.

Que propose ce chef-d’œuvre ?

Un design atypique aux allures de tableau

Un écran de 55″ anti-reflets compatible 4K, HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Un port HDMI 2.1 avec la 4K@120fps

Au lieu de 1 499 euros, le TV Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D est aujourd’hui disponible à 999 euros chez Boulanger.

Chromebook Lenovo Ideapad 3 : le laptop pas cher, parfait pour les étudiants

Le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 est idéal pour celles et ceux qui souhaitent une machine efficace et peu coûteuse. Il est d’ailleurs plus abordable aujourd’hui à l’occasion des French Days.

Les avantages du Lenovo IdeaPad 3

De jolies finitions et un format compact

L’interface ChromeOS : fluide et intuitive

Une autonomie d’une journée

Le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 est disponible à 349 euros sur le site Boulanger, mais lors des French Days, il passe à 249 euros.

Chargeur Belkin 30 W : pour recharger votre dernier appareil Samsung ou Apple sans se ruiner

Équipé d’un port USB-C et doté d’une puissance de 30 W, le chargeur Belkin est un petit objet pratique et compact pour ne rien gâcher. Une référence qui rend bien service et que l’on trouve en plus à un prix plus doux pendant les French Days.

Les avantages du chargeur Belkin

Un bloc de charge avec des petites dimensions

Une puissance de charge de 30 W

Un port USB-C

D’abord affiché à 24,99 euros, le chargeur Belkin USB-C 30 W est désormais proposé à 9,99 euros chez Boulanger.

HP 15s-fq5020nf : un bon prix pour une bonne config

Si vous cherchez un laptop basique, mais fiable et robuste, ce HP 15s équipé d’un i7 de 12ᵉ génération fera sans doute vos affaires. D’autant plus qu’il est proposé 250 euros moins chers chez Boulanger pendant les French Days.

La fiche technique du 15s-fq5020nf

Une conception simple et soignée, avec un écran 15,6″ en FHD

Une bonne config : i7 1255U + 16 Go de RAM

Un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go

Initialement proposé à 799 euros, l’ordinateur portable HP 15s- fq5020nf bénéficie de 250 euros de réduction chez Boulanger et s’affiche maintenant à 549 euros avec bonus de reprise.

JBL Flip Essential 2 : pour être le DJ de vos soirées

Elle n’a beau ne pas faire partie des plus récentes enceintes Bluetooth de JBL, la Flip Essential 2 reste une très bonne référence pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade et connectée à des soirées. Tout terrain, ce modèle a surtout l’avantage d’être moins chère pendant les French Days.

La JBL Flip Essential 2 propose…

Un format compact et robuste

Une bonne puissance sonore

Une autonomie satisfaisante

La JBL Flip Essential 2 se trouve en promotion durant les French Days : l’enceinte Bluetooth est à 89 euros chez Boulanger, au lieu de 109 euros de base.

Samsung HW-S810D : fine, oui, mais bien puissante

Samsung propose dans son catalogue des barres de son particulièrement fine, sans pour autant manquer de puissance. Le modèle Samsung HW-S810D fait partie de cette catégorie et en ce moment, elle peut vous revenir à moins de 450 euros lors des French Days.

Quels sont les atouts de la Samsung HW-S810D ?

Une barre de son ultra fine avec 10 haut-parleurs

Compatible Dolby Atmos et DTS Virtual:X

Un rendu sonore 3.1.2

La Samsung HW-S810D est en ce moment remisée à 449 euros chez Boulanger grâce à une ODR, au lieu de 649 euros de base.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.