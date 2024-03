Cowboy lance un VTC électrique inédit : tout savoir sur ce vélo prometteur

La marque belge Cowboy lève le voile sur un tout nouveau vélo électrique répondant au nom de Cowboy Cross. Décliné en deux versions - cadre fermé et cadre ouvert -, ce biclou appartient à la famille des VTC (Vélos tout chemins) eu égard à sa fourche avant suspendue, ses larges pneus de 60 mm de largeur et sa batterie plus généreuse.

Cowboy s’aventure au-delà des vélos électriques urbains. La marque belge réputée pour ses VAE connectés a révélé un tout nouveau cycle cette fois-ci catégorisé dans la famille des VTC. Comprenez par là un vélo dont les aptitudes lui permettent de vous emmener sur des sentiers battus, en forêt et autres petits chemins. Bref, un biclou plus polyvalent que la gamme actuelle.

Après deux ans de développement, voici donc les Cowboy Cross et Cowboy Cross ST. Les deux vélos sont identiques en tous points, à deux différences près : le premier opte pour une cadre fermé, le second pour un cadre ouvert plus facile à enjamber. Aussi, leur poids diffère légèrement : 27,9 et 26,5 kg, respectivement.

Fourche avant suspendue et inversée

Concrètement, les Cowboy Cross bénéficient de changements significatifs par rapport aux modèles déjà existants dans la gamme du constructeur. Quatre grandes nouveautés méritent d’être mises en exergue. La première d’entre elles n’est autre qu’une fourche avant suspendue et inversée, à l’instar de ce qu’on peut voir dans l’univers des motos.

Cette fourche a été conçue à partir d’une feuille blanche par un partenaire de Cowboy. Ce n’est pas un composant que vous retrouvez chez les détaillants et les boutiques spécialisées. En cas de pépin, il faudra donc faire appel à Cowboy. « En réalité, elle a été conçue pour vraiment durer, d’après nos tests de plus de 10 000 km », tient à rassurer Tanguy Goretti, que nous avons rencontré lors d’un événement presse.

Cette suspension à fourche inversée offre un débattement modeste de 40 mm. C’est un débattement correct qui ne crève pas le plafond non plus, mais qui devrait suffire pour des balades sur piste. À cela vient s’ajouter une selle elle aussi suspendue (40 mm), qui vient renforcer toujours plus le confort de l’utilisateur.

L’autre grande évolution est à mettre au crédit des pneus : leur largeur atteint les 60 mm. En pratique, cela apporte une meilleure adhérence et un confort supplémentaire, mais aussi un gain de poids. Plus globalement, ce type de pneu a aussi tendance à rassurer l’utilisateur ou l’utilisatrice de par leur largeur.

Plus de capacité énergétique

Cowboy s’est aussi concentré sur la batterie, d’une capacité de 50 % supérieure aux autres vélos de la marque. Sa capacité énergétique atteint les 540 Wh, pour une autonomie voguant entre 60 et 120 km selon le mode d’assistance utilisé. Physiquement, la batterie est plus courte, mais plus épaisse que les autres.

Par ailleurs, le phare arrière autrefois intégré à l’accumulateur a été déplacé directement sur le garde-boue arrière. Pourquoi ? Car en diminuant la hauteur de la batterie, le feu arrière se serait retrouvé obstrué par le porte-bagages intégré de série (incompatible MIK et QL3). Il a donc fallu faire des choix somme toute logiques pour conserver une forme de cohérence.

Esthétiquement, les Cowboy Cross conservent la philosophie stylistique du fabricant belge : sobre, épuré et classe sont les maîtres mots du vélo. La version cadre haut se démarque avec panache, eu égard à son tube de cadre supérieur qui traverse le cycle dans sa longueur. Il a le mérite de taper dans l’œil.

Pour le reste, les Cowboy Cross reprennent des caractéristiques techniques déjà croisées sur leurs homologues : moteur arrière avec 45 Nm de couple, freins à disque hydrauliques Tektro, selle Essenza Moderate, cadre en aluminium, courroie en carbone, l’Adaptative Power que Frandroid avait testé ou encore un chargeur de smartphone sans fil.

Un nouvel outil de diagnostic

À tout ce petit beau monde vient s’ajouter une dernière nouveauté cette fois-ci logicielle : Check My Bike. Ce dernier est un outil de diagnostic qui permet de « garder un œil sur le vélo, s’assurer de ses performances optimales et diagnostiquer [soi-même] quand une réparation s’impose », explique un communiqué de presse.

Dans une volonté de toujours plus gamifier l’expérience utilisateur, Cowboy déploie les Lives Challenges, « des défis en direct conçus pour vous motiver à intensifier vos efforts en pédalant et à appuyer plus fort sur les pédales pour atteindre de nouveaux objectifs ». L’idée est de se mesurer à la communauté sur des courts exercices plus ou moins intenses, avec un suivi en direct sa performance individuelle.

Prix et disponibilité

Les Cowboy Cross et Cowboy Cross ST sont disponibles dès le 20 mars 2024 à un prix de lancement de 3499 euros, avec, in fine, un prix de vente conseillé de 3999 euros. Dans ce tarif, est comprise l’option Connect (localisation GPS, détection de chute, alertes prédictives, Share My Ride, Google Maps, cartographie de l’air pur). Des essais à domiciles sont proposés. Trois coloris ont été imaginés : Lava (gris foncé frais), Mushroom (gris chaud et terreux) et Moss (vert sophistiqué).



