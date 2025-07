L’iPhone 17 Pro Max serait le premier smartphone d’Apple avec une telle batterie

Comme chaque produit Apple en phase d’être annoncé, l’iPhone 17 peine à garder ses secrets. De nouvelles fuites sur la toile dévoilerait une amélioration sur la batterie de l’appareil.

Rendu iPhone 17 Pro Max // Source : 9to5mac

Apple est réputé pour optimiser l’autonomie de ses iPhones aux petits oignons, malgré des capacités de batterie inférieure aux concurrents. Selon des nouvelles fuites, la marque à la pomme passerait à la vitesse supérieure avec l’iPhone 17 Pro Max.

La plus grosse capacité de batterie pour un iPhone

Selon 9to5mac, quelques changements seraient en approche pour l’iPhone 17 Pro Max en comparaison de l’iPhone 16 Pro Max. Il serait en effet plus épais et plus lourd que son prédécesseur.

Des rumeurs trouvés sur le réseau social Chinois Weibo pourraient expliquer ce changement. La batterie de l’iPhone 17 Pro Max atteindrait une capacité d’environ 5000 mAh.

Ce serait donc la plus grosse batterie installé sur un iPhone de l’histoire. Nous pouvons nous en rendre compte en comparant les capacités de batterie des modèles précédents :

iPhone 16 Pro Max : 4676 mAh

iPhone 15 Pro Max : 4422 mAh

iPhone 14 Pro Max : 4323 mAh

Bien entendu, il y a encore un écart inférieur par rapport à la concurrence, notamment Chinoise (grâce à l’adoption de nouvelles technologies comme le Silicium Carbone).

Un peu plus tôt au cours de l’année, des documents de certification taïwanais relevaient le développement d’un nouveau chargeur Magsafe de 45W (15V x 3A, compatible avec la norme Qi2.2). Ce dernier pourrait prochainement accompagner les prochains iPhone, et leurs batteries plus imposantes.

Rendez-vous en septembre

La gamme des iPhone 17 devrait être présentée au mois de septembre, avec au programme les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Un iPhone 17 « Air » ultra fin serait aussi au programme.