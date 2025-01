Xiaomi pourrait créer un smartphone très endurant avec une batterie géante

Dans la course à l’autonomie qui agite actuellement l’industrie du smartphone, Redmi s’apprêterait à franchir un nouveau cap. Un des prochains modèles de la marque embarquerait une batterie avec une capacité record.

Selon le célèbre leaker Digital Chat Station, le constructeur chinois Xiaomi développerait en ce moment un appareil équipé d’une impressionnante batterie de 7 500 mAh, dépassant largement les standards actuels du marché.

Cette information, partagée sur la plateforme Weibo, suggère que le téléphone bénéficierait d’une charge rapide de 90 W, mais ferait l’impasse sur la charge sans fil. Le dispositif serait doté d’un processeur haute performance et d’un écran plat, avec un lancement prévu pour le premier semestre 2025.

Cette capacité batterie établirait un nouveau record pour un smartphone grand public, surpassant les récents modèles équipés de batteries silicium-carbone comme le realme GT 7 Pro (6 500 mAh), le OnePlus 13 (6 000 mAh), ou même le RedMagic 10 Pro (7 050 mAh). Le futur Samsung Galaxy S25 Ultra, avec sa batterie annoncée à 5 000 mAh, se retrouverait également largement distancé.

On ferait ainsi face à un véritable changement de paradigme dans l’industrie. Après la course à la charge rapide, les constructeurs semblent désormais privilégier l’autonomie brute. Le précédent record chez Redmi était détenu par le K80 avec une batterie de 6 550 mAh.

Digital Chat Station révèle également que Xiaomi teste actuellement des smartphones avec des capacités encore plus importantes, laissant présager une intensification de cette guerre des batteries en 2025. Toutefois, la marque principale Xiaomi ne prévoirait pas d’intégrer immédiatement des batteries de cette capacité, son Xiaomi 15 Pro se contentant par exemple de 6 100 mAh.

Si certains téléphones proposent déjà des batteries allant jusqu’à 20 000 mAh, la prouesse de Redmi serait d’intégrer une telle capacité dans un smartphone aux dimensions conventionnelles, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’appareils alliant performance et autonomie exceptionnelle. Tout porte à croire que le premier modèle à en profiter sera le prochain Redmi Turbo 4 chinois, que l’on accueillera chez nous en France en tant que Poco F7.

