Quel avenir pour le vélo électrique pliant ? Cette étude nous en dit plus

Technavio, spécialisée dans les études de marché, a publié un important rapport sur l’avenir des vélos électriques pliants dans le monde. En voici les grandes lignes, qui leur prédisent une belle croissance au cours des prochaines années.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Alors que la filière du vélo a connu un gros coup de mou en 2023, les observateurs prédisent une reprise de la croissance progressive dès 2025, jusqu’à 2030. Parmi les segments de cycle qui pourraient contribuer à ce rebond, citons les vélos électriques pliants. C’est en tout cas ce qu’augure le dernier rapport de Technavio, spécialisé dans les études de marché, qui s’est attardé sur les VAE pliants.

Selon lui, le marché mondial des vélos électriques pliants devrait croître de 204,5 millions de dollars entre 2024 et 2028, une période marquée par un taux de croissance annuel de 8,8 %. Cette année, la hausse globale atteindrait les 7,49 %. Plus globalement, l’Europe devrait contribuer à ce coup de boost à hauteur de 54 %.

Des pays moteur

Technavio évoque la simplicité de stockage, la compacité des vélos et le poids comme principaux facteurs clés qui séduiraient les consommateurs urbains, en quête d’optimisation d’espace. Les politiques d’aides locales et le développement des infrastructures sont aussi cités comme les principales raisons de cette adoption.

Le Gocycle G4 // Source : Karbon Kinetics Limited

L’organisme cite plusieurs pays phares dans le développement de ce segment, parmi lesquels les Pays-Bas, les États-Unis, l’Allemagne, la Chine et l’Italie. La France n’est pas citée. Tâchons de rappeler que le vélo pliant, qu’il soit mécanique ou électrique, n’a pas beaucoup la côte par chez nous.

En France, un bilan morose

L’Observatoire du cycle 2023, présenté en avril dernier par l’Union Sport & Cycle, faisait état d’une importante baisse relative aux vélos pliants : – 25 % de pliants électriques entre 2022 et 2023, – 43 % de pliants mécaniques entre 2019 et 2023. Quelques solutions existent sur le marché, mais elles ne pullulent pas non plus.

Decathlon a sa propre gamme de VAE pliants, tout comme l’entreprise française Eovolt qui a su améliorer ses produits au fil des années pour des résultats convaincants. Citons aussi Volt, Ado, Ahooga, Brompton, Fiido, GoCycle ou encore Tern, pour ne mentionner qu’eux. Des disparités régionales devraient probablement persister au fil des prochaines années : pas sûr que la France fasse parmi des locomotives de cette catégorie de vélo.