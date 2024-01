Ce vélo électrique pliant à un atout très rare qui donne extrêmement envie

Héritant d’un moteur central - très rare sur les vélos électriques pliants - associé à une transmission Nexus, le Volt Lite a de beaux arguments à faire valoir, qu’il fait toutefois cher payer.

Le choix d’un vélo électrique pliant semble peu étendu, même si les marques rivalisent de configuration pour leurs modèles. La marque Volt venue tout droit d’outre-Manche nous en offre la preuve avec son dernier-né, le Lite.

Un moteur central pour ce vélo pliant électrique

Le nom du modèle sous-entend la légèreté : ce vélo électrique tient-il sa promesse ? Plutôt, car il ne toise qu’à 17 kg, batterie comprise, ce qui est faible comparé aux Decathlon Fold 500 (21,4 kg) ou Eovolt Afternoon (19 kg). Comme ces deux rivaux cités, le Volt Lite s’appuie sur des roues de 20 pouces, reposant sur un cadre en aluminium. Par contre, le câblage n’est pas ou peu intégré et les moulures sont très visibles, c’est un peu dommage.

Malgré sa couleur noire, la fourche est elle aussi en aluminium et non en carbone, et est hélas rigide au contraire du modèle Metro, un autre vélo du catalogue de Volt. Le travail d’amortissement revient intégralement aux pneus Schwalbe Big Apple aux jantes Alexrims DP21, d’habitude pas mauvais sur l’exercice.

Pour contenir son poids, le VAE a opté pour une transmission par courroie, à savoir le modèle haut de gamme Carbon Gates CDX qui entraîne un moteur central via un moyeu Nexus à trois vitesses. Une propulsion encore rare sur un vélo de ce gabarit, surtout qu’on est en présence du Bafang M820 d’un couple de 75 Nm. Les performances du vélo électrique pliant s’annoncent plaisantes, tandis que la fougue de son cycliste sera stoppée par des freins à disque hydrauliques Tektro.

Assemblage britannique, prix qui pique

La batterie, si vous la cherchez encore, n’est pas dans le cadre mais dans le tube de selle façon Motto Two, et en deux capacités énergétiques : 7 ou 10 Ah, soit 80 à 96 km d’autonomie en mode Eco. La batterie 10 Ah est optionnelle (amenant le VAE à 18 kg), tout comme la puce GPS permettant de localiser son vélo en cas de vol (219 livres ou 256 euros, pose comprise). Pour rappel, les puces GPS sont d’une efficacité redoutable pour retrouver un vélo volé.

De taille unique et en coloris argenté seulement, le Volt Lite est bien équipé de série pour le quotidien : potence réglable en hauteur, garde-boue, éclairage Spanninga et béquille. Seule ombre au tableau du vélo pliant électrique, son prix : 2 899 livres soit 3 370 euros ! Prévu au départ pour le Royaume-Uni, où il est assemblé, le Volt Lite sera bientôt disponible ailleurs en Europe, via le site officiel.