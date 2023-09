Voici le Decathlon Speed 900E Connect, un tout nouveau vélo électrique ultra léger et abordable

Le nouveau Decathlon Speed 900E Connect vise les amateurs de vélos électriques sportifs et single speed avec son poids léger de seulement 15 kg, sa connectivité, le tout à un prix très attractif. Présentation.

À vitesse grand V, Decathlon tente de déployer une gamme complète de vélos électriques. Déjà bien implantée sur les vélos loisirs type VTTAE ou VTC électriques, la firme française mise également gros sur les vélos de ville électriques. Son dernier modèle en date est l’Elops Speed 900E Connect, premier modèle de la gamme dite “City Speed” à assistance électrique.

Une fourche carbone pour le vélo Decathlon

Ce VAE est de type urbain à géométrie sportive, disponible avec un unique cadre haut et en position active, où le guidon est à hauteur de selle. Il est donc très proche des vélos musculaires Speed 900 et Speed 920. Du moins dans l’esprit, car les composants sont différents.

Certes avec le même cadre en aluminium, la fourche du Speed 900E est elle en carbone, pour un meilleur contrôle des vibrations dans le guidon (cintre plat de 56 cm de large). Cet élément n’est dans les faits pas plus léger que l’aluminium (900 g aussi) mais est plus résistant. Le vélo supporte 120 kg au total.

L’éclairage n’est pas intégré : c’est un élément séparé, donc amovible et remplaçable facilement. Les freins sont toujours à disques hydrauliques marque de la Tektro, mais précisément en version TKR R280, aux étriers 2 pistons. La transmission est aussi d’un autre genre : c’est une mono-vitesse sur chaîne. Le Speed 920 musculaire intègre quant à lui un moyeu intégré Shimano Alfine à 8 vitesses.

Decathlon inclut les garde-boues et la béquille, mais fait l’impasse sur le porte-bagages, toutefois disponible en option.

Un moteur très discret… et un capteur de rotation

Concernant la partie électrique de ce vélo Decathlon Speed 900E Connect, le moteur de roue arrière est le très discret Mahle X35 vu sur le dernier Desiknio, envoyant un couple de 40 Nm, avec une puissance légale de 250 W. Le couple n’est pas énorme, mais suffisant pour le poids total du vélo électrique de 15 kg. C’est un poids maîtrisé et très léger pour un vélo électrique urbain.

Dommage qu’il soit associé à un capteur de pédalage et non de couple. Cela rend l’assistance moins réactive et naturelle, comparé à un capteur de couple plus dynamique. Il comporte trois modes d’assistance, dont un mode marche de 6 km/h.

Une petite batterie intégrée

Pour rentrer dans l’atmosphère des vélos électriques type léger imitant leurs compères musculaires, ce Speed 900E dissimule très bien sa batterie. Elle est intégrée au cadre, et est donc non amovible, ce qui peut irriter certains clients souhaitant charger la batterie à part, ce qui est plus pratique.

D’une capacité de 250 Wh (ou 7 Ah), une valeur faible pour un VAE, la batterie du Decathlon Elops Speed 900E revendique des autonomies qui varient selon l’utilisation. Ainsi, la marque table sur environ 30 kilomètres par charge en mode 3 et 80 km en mode 1. Le chargeur livré est classique, d’une intensité de 2 ampères, soit une pleine charge en environ 3h30.

Un vélo électrique Decathlon connecté et à prix d’ami

L’Elops Speed 900E est, comme le cousin mécanique Speed 920, un vélo connecté. Decathlon lui associe le tracker AXA in, permettant de géolocaliser le VAE en cas de vol. Cela est possible via l’application Decathlon Mobility, allouant aussi les statistiques de trajet et le suivi du niveau de batterie. Nous l’avions testé sur l’excellent Decathlon LD 920 E et sa boîte automatique remarquable, pour un résultat convaincant.

Ce service est gratuit la première année, puis est facturé 2 euros par mois ensuite. Quant à l’assurance Laka, elle est payante afin de profiter d’une couverture casse et vol, ainsi que du remplacement si le vélo volé n’est pas retrouvé après 48h.

Connecté donc, léger et dynamique, ce nouveau VAE urbain sportif vise le même tarif que le vélo de ville classique Elops 920E Connect. Le Decathlon Speed 900E Connect est ainsi au prix de 1 899 euros, en unique coloris noir, et en trois tailles (M, L, XL).

Il ne faut pas oublier les aides à l’achat nationales ou locales possibles. C’est donc une belle alternative plus sport que l’Elops LD 500E à 1 499 euros ou le récent LD 920E taillé pour les gros trajets vélotaf.