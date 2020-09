Mario Kart en vrai dans votre salon, vous en avez rêvé ? Il arrive

Nintendo va lancer le 16 octobre prochain une nouvelle déclinaison de Mario Kart intitulée Mario Kart Live : Home Circuit. Point de jeu dans lequel s’affronter en famille sur l’écran, mais une déclinaison du célèbre jeu de courses pour jouer dans votre salon, en réalité… ou presque.

Nintendo a multiplié les annonces, jeudi. En plus du retour de la console Game & Watch, de nouveaux jeux pour fêter les 35 ans de Super Mario Bros –dont un battle royale dans le tout premier univers pour les abonnés au Nintendo Switch Online— ou bien de l’arrivée d’un collector de trois titres phares (Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy) le 16 octobre prochain, le fabricant japonais se (re)lance dans un autre univers : le jouet-vidéo.

Le retour du jouet-vidéo

On croyait la catégorie quelque peu abandonnée depuis le retrait de Disney et ses figurines Infinity, ou la disparition des Skylanders d’Activision, mais Nintendo y trouve toujours son compte. La firme avait tenté de mêler réel et virtuel avec Nintendo Lab et ses jouets en carton à construire. Mais le succès fut mitigé et seules les figurines Amiboo pour ses consoles ont encore la cote malgré un intérêt plutôt restreint si ce n’est pour les collectionneurs. L’entreprise centenaire tente un nouveau pari avec son héros emblématique et cela devrait titiller plus d’un joueur.

Super Mario va s’inviter dans votre salon et pas seulement sur votre Nintendo Switch : Mario Kart va prendre vie au milieu du canapé et de la table basse. Mario Kart Live: Home Circuit, comme son nom l’indique (Mario Kart en vrai : circuit à la maison, peut-on traduire) va vous permettre de piloter les bolides du jeu sur votre parquet. Vous en avez rêvé, Nintendo le fait.

Mario Kart Live : Home Circuit va vous faire conduire réellement // Source : Nintendo

Conçu en partenariat avec Velan Studios, le jeu transpose la frénésie du jeu à succès de Nintendo dans un concept mêlant réalité augmentée et jeu vidéo. Vous devez construire et fixer au sol des portiques pour délimiter le circuit qui s’affichera sur votre Nintendo Switch ou Switch Lite. Vous le tracez ensuite, selon votre imagination, au sol à l’aide de l’un des mini véhicules bien réels fournis et des flèches d’orientation. La suite est entre vos mains.

Des super pouvoirs comme dans le jeu

Le circuit prendra vie comme dans le grand classique de Nintendo : circuit aquatique ou désertique, obstacles, Bowser et ses acolytes à mettre en déroute… La course dans votre salon ou votre chambre s’affiche sur l’écran de la Switch. Vous pilotez comme dans le jeu. Et comme dans Mario Kart, vous pouvez jeter des carapaces à vos adversaires, des peaux de banane, ramasser des pièces ou des super pouvoirs. Utiliser un champignon vous fera soudainement accélérer tout comme heurter un mur ou vous faire toucher vous fauchera en plein vol.

Vous pouvez jouer jusqu’à quatre joueurs si tout le monde a son propre véhicule à piloter et sa console en main. Mario Kart Live : Home Circuit sera disponible le 16 octobre en deux versions : Ensemble Mario ou Ensemble Luigi.

Le jeu est à télécharger gratuitement sur le Nintendo Store. La boîte contient les accessoires pour jouer.