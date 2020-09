Nintendo permet enfin d’annuler les précommandes eShop gratuitement

« Tous les achats sur l'eshop sont définitifs », c'était la politique menée par Nintendo jusqu'à présent dans le monde entier. La firme a annoncé un changement de programme qui assouplit ses règles pour les précommandes !

Les conditions d’utilisations des boutiques d’applications ou de jeux dématérialisés sont décidément au centre des préoccupations en 2020. Sur console, l’un des points de friction entre les boutiques et les joueurs vient de la politique de remboursement des jeux. En effet, alors qu’il est très simple de se faire rembourser un jeu sur Steam sur PC, en quelques clics (du moment que l’on y a joué moins de 2 heures, et acheté il y a moins de 14 jours), la procédure est beaucoup plus complexe, chez Sony, voir impossible, chez Nintendo.

Nintendo ne s’en cache pas, à la question « Quelle est la politique de remboursement pour un logiciel précommandé ? », le fabricant de consoles répond tout simplement « toute vente est définitive ». Cette politique très défavorable pour le consommateur avait d’ailleurs joué de mauvais tours aux fans de Pokémon qui pouvaient se tromper au moment de l’achat du DLC pour le dernier épisode de la série.

Nintendo assouplit ses règles

Nintendo Japon a mis à jour son site officiel pour prévenir un changement de politique majeur vis-à-vis de l’eShop à compter du 1er septembre. Le site officiel français n’a pas été mis à jour, mais la politique est déjà en place sur Nintendo Switch. Frandroid a pu vérifier le nouveau processus de précommande.

Désormais, Nintendo offre l’a possibilité d’annuler une précommande jusqu’à 7 jours avant la sortie du jeu. Entre l’annonce du jeu, et cette période des 7 jours, l’eShop proposera de « procéder à la précommande » du jeu, ce qui indique qu’il sera possible d’annuler cette réservation à tout moment. Le processus le précise dans l’une des dernières étapes. À partir de cette période des 7 derniers jours avant la sortie du jeu, le bouton sur la page du jeu se transformera en « continuer vers l’écran d’achat » signifiant qu’il s’agit d’un achat définitif, sans remboursement possible.

Dans la FAQ de la page mise en place, on peut aussi voir que certains jeux pourraient échapper à cette nouvelle politique. Dans ce cas, ils n’auront tout simplement pas le bouton « procéder à la précommande » qui reste le marqueur significatif d’un droit d’annuler à tout moment gratuitement, et la procédure ne précisera pas la possibilité d’annuler la précommande. Cela concerne d’ailleurs tous les jeux précommandés avant le 1er septembre 2020.

Un alignement avec Sony

Nintendo se rapproche ici de la politique de Sony avec le PlayStation Store. Ce dernier permet d’annuler une précommande pour un jeu jusqu’à 14 jours avant la sortie du produit. Attention toutefois, Sony a mis en place des restrictions qui semblent plus lourdes que Nintendo. Il faut notamment que la console n’ait pas commencé à précharger la majorité du contenu précommandé « y compris le préchargement avant la sortie ».

De son côté, Microsoft permet d’annuler une précommande jusqu’à 10 jours avant la sortie du jeu, totalement gratuitement, car Microsoft ne facture pas le client avant ce délai. Une fois ce délai dépassé, il est toujours possible de soumettre une demande de précommande, qui aboutit généralement à un remboursement de la facture, mais la firme précise que l’opération n’est pas garantie. À partir d’un certain nombre de demandes, Microsoft peut notamment demander une vérification manuelle du dossier par l’un des employés du support Xbox.

Ce changement de politique de la part de Nintendo est donc une très bonne nouvelle !