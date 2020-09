Pour les 35 ans de Super Mario Bros, Nintendo ressort une console Game and Watch

Nintendo sait toujours jouer avec la corde sensible de ses fans. Pour célébrer les 35 ans de l'arrivée de Super Mario Bros sur la console NES, la firme japonaise ressort une nouvelle version de sa Game & Watch, la célèbre gamme de consoles portatives des années 1980. Rendez-vous le 13 novembre.

Si vous avez moins de 35 ans, il est peu probable que cela ait véritablement marqué votre enfance et que vous soyez autant excité par ce retour. Pour les plus vieux, cette annonce va faire office de madeleine de Proust : Nintendo a dévoilé une nouvelle console portable Game & Watch. Dans les années 1980, la gamme a fait fureur, permettant de jouer à un seul jeu en mobilité. C’était avant la généralisation des consoles de salon et les Game Boy ou autres Game Gear n’étaient qu’à l’état d’élucubrations…

Le module était en effet assez rudimentaire : un écran miniature, monochrome initialement puis progressivement en couleurs, une croix directionnelle et deux boutons A et B pour les contrôles. Des boutons Game, Time et Pause/set pour gérer la console. Des centaines de jeux ont ainsi fleuri sur cette étonnante console portable avant l’heure, qui fonctionnait avec des piles boutons.

Mario Bros fut l’un d’eux, en juin 1986, après avoir délaissé la NES qui l’avait vu naître un an auparavant dans Super Mario Bros. Pour fêter les 35 ans du héros moustachu, Nintendo a d’ailleurs décidé de ressortir de ses tiroirs la gamme Game & Watch pour un jeu inédit.

Une version modernisée et des jeux d’origine

Super Mario Bros arrive donc dans une version inédite le 13 novembre prochain. Et il reprend le design des Game & Watch précédents, mais avec un écran à cristaux liquides en couleur. La console peut aussi servir d’horloge numérique avec un affichage qui s’adapte aux codes visuels du jeu et compte 35 animations différentes avec tous les personnages de l’univers de Mario Bros. La console inclura même Super Mario Bros. : The Lost Levels et Ball (version Mario), un jeu de jonglage en noir et blanc.

Petite différence notable par rapport aux Games & Watch originaux : la console se recharge via le câble USB-C. Fini la consommation démoniaque de piles !

Mario doit énormément à la Game & Watch. S’il a fait sa toute première apparition sur borne Arcade en 1981, mais comme personnage secondaire dans Donkey Kong et sous le nom de Jumpman, c’est la console portable qui le rendra aussi populaire dans la version du jeu sortie l’année suivante.

En attendant l’arrivée le 13 novembre prochain de la console, en édition limitée et à un prix qui n’a pas été communiqué, si vous voulez revivre la folie Game & Watch, on ne saurait trop vous conseiller ce site Pica-Pic, émulateur en ligne des meilleurs titres. Les amateurs de rétrogaming vont adorer !