YouTube Premium devient moins cher grâce à cette nouvelle idée de Google

YouTube teste actuellement une nouvelle formule d’abonnement premium pour deux personnes. Une offre qui n’est pour l’instant disponible que dans certains pays, dont la France.

Illustration Frandroid

Après avoir serré la vis contre les VPN l’année dernière, Google redouble d’efforts pour vous convaincre de souscrire à YouTube Premium. Après plusieurs augmentations de prix ces dernières années, on attend une formule Lite moins chère, mais avec des fonctionnalités en moins.

Alors que la plateforme propose des formules individuelles, étudiantes ou famille, une nouvelle offre s’est invité pour les utilisateurs de différents pays, dont la France : YouTube Premium « pour deux ».

Une nouvelle formule YouTube Premium Duo

L’information a été révélée par le site MoneyControl (via Android Authority), qui évoque une nouvelle formule d’abonnement en Inde, Taïwan, Hong Kong et… France. Cet abonnement « Pour deux » est disponible pour une sélection d’utilisateurs choisie aléatoirement, il se peut donc que vous n’y ayiez pas encore accès.

Très simplement, il s’agit d’une formule « Famille » mais uniquement pour deux personnes, à un tarif de 19,99 euros. La formule individuelle s’élevant à 12,99 euros par mois, cela permettrait d’économiser près de 36 euros par an pour chaque utilisateur.

La formule est déjà disponible en France pour certains utilisateurs // Source : Capture d’écran Frandroid

Elle conserve cependant les limitations de la formule famille, à savoir la nécessité de faire partie du même groupe familial Google et d’être âgé de plus de 13 ans. On peut donc l’imaginer aisément pour des couples ou colocataires.

Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.