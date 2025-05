Des iPad à prix doux : Back Market baisse les prix des tablettes Apple

Et si vous votre future tablette était un iPad reconditionné ? Pendant une semaine, Back Market affiche de belles remises sur une large sélection de tablettes Apple.

L’iPad Air M2 (2024) // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La qualité Apple a un prix. Il faut compter entre 409 et plus de 1500 euros pour s’offrir un iPad neuf sur le site de la marque à la pomme. Par chance, il existe une solution pour accéder au meilleur de la firme de Cupertino sans en payer le prix fort : le reconditionné.

La marque proposant jusqu’à 6 ans de mises à jour sur ses tablettes, les iPad de 2022 ainsi que les modèles plus récents sont parfaitement taillés pour le marché du reconditionné. Prêt à passer le cap ? C’est le moment parfait, Back Market mettant jusqu’au 9 mai les iPad à l’honneur et les rendant plus accessibles que jamais :

Tous ces modèles sont proposés en parfait état ou dans un grade Premium sur Back Market, ce label étant gage d’un écran impeccable, de pièces d’origine et d’une batterie à 90 % minimum de sa capacité.

iPad Pro 12.9 (2022) : une tablette haut de gamme à prix doux

Sorti en octobre 2022, l’iPad Pro 12.9 s’impose toujours comme une référence sur le marché des tablettes. Et pour cause, propulsé par la puissante puce Apple M2, celle-là même qui équipe les MacBook Air de 2023, l’iPad Pro 12.9 offre un haut niveau de performances. Il peut ainsi faire tourner les applications les plus exigeantes de graphisme ou de montage vidéo.

iPad Pro M2 // Source : Apple

Son écran mini-LED Liquid Retina XDR de 12,9 pouces affichant une définition de 2732 x 2048 pixels offre en prime un réel confort à l’usage. La fluidité est également de mise lors, la dalle rafraîchissant l’image jusqu’en 120 Hz. Pour communiquer avec vos proches et collègues lors de vos déplacements, vous pouvez par ailleurs compter sur sa webcam de 12 mégapixels.

Cette tablette polyvalente bénéficie en prime d’une belle autonomie de 10 heures, et peut donc vous accompagner tout au long de la journée.

Officialisée en 2022 à 1069 euros, cette tablette haut de gamme est actuellement disponible chez Back Market à partir de 662 euros. C’est la bonne affaire à ne pas manquer d’ici au 9 mai.

iPad 10.9 (2022) : une tablette polyvalente à emmener partout

Si vous recherchez une tablette plus compacte, l’iPad 10.9 lancé en 2022 constitue une bonne alternative.

Équipé d’un confortable écran LCD de 10,9 pouces et propulsé par la puce A14 Bionic, ce modèle est adapté aussi bien au travail qu’aux loisirs. Une fois couplé à un clavier détachable et à un stylet tactile, il devient un outil pratique pour prendre des notes, rédiger des e-mails, des rapports, ou simplement griffonner à ses heures perdues.

L’iPad 10 pour illustration // Source : Frandroid – Robin Wycke

Comme l’iPad Pro 12.9, cette tablette bénéficie d’une caméra frontale de 12 mégapixels, idéale pour garder le contact avec ses amis ou sa famille même en vacances. Et ce n’est pas en matière d’autonomie que le bât blesse, l’iPad 10.9 pouvant tenir une journée et demie avec une charge complète.

Jusqu’au 9 mai, l’iPad 10.9 de 2022 est accessible à partir de seulement 298 euros sur Back Market, soit le prix d’une tablette d’entrée de gamme.

iPad Air (2022) : un concentré de puissance tout en légèreté

L’année 2022 est un bon cru pour les ardoises de la marque à la pomme. En marge des iPad Pro 12.9 et iPad 10.9, Apple a dévoilé cette année-là son iPad Air de 5ᵉ génération, un modèle qui fait toujours référence en 2025.

L’iPad Air M1 de 2022 ressemble comme deux gouttes d’eau à son aîné de 2020 // Source : FRANDROID – Anthony WONNER

Aussi fin et élégant soit-il, l’iPad Air 5 a des caractéristiques dignes d’une tablette Pro. Rien ne manque à l’appel :

une puce M1 renforcée par 8 Go de mémoire vive pour la performance ;

une autonomie capable d’atteindre deux jours, même avec une utilisation intensive ;

une caméra frontale de 12 mégapixels avec un champ de vision à ultra grand-angle et un recentrage automatique de l’utilisateur lors des appels vidéo ;

un magnifique écran LCD IPS de 10,9 pouces avec un revêtement anti-reflet, cantonné en revanche à 60 Hz.

Autant de qualités ayant valu à l’iPad Air 5 d’obtenir l’excellente note de 9/10 sur Frandroid.

Pour profiter de cette tablette polyvalente à moindre coût, c’est le moment opportun, Back Market l’affichant à partir de 380 euros.

iPad Air M2 13 pouces (2024) : l’une des dernières éditions à prix léger

Si les iPad de 2022 constituent une bonne affaire en matière de reconditionné au regard de leur niveau d’équipement et des années de mises à jour encore disponibles, Back Market propose une autre variante incontournable : l’iPad Air 13 pouces M2 de 2024.

L’iPad Air M2 (2024) // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sortie l’an dernier, cette tablette a de beaux arguments à offrir pour 679 euros. Déjà, cette version embarque un confortable écran de 13 pouces avec une définition de 2732 x 2048 pixels. Parfait pour travailler, regarder des vidéos en streaming ou appeler ses proches en vidéo.

La firme de Tim Cook a également pensé aux gamers et aux professionnels de l’image ayant besoin de compter sur les ressources de l’iPad pour mener à bien leurs missions. Avec la puce M2 et une connectivité Wi-Fi 6E, la performance, la réactivité et la fluidité sont donc au rendez-vous.