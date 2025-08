One UI 8 arrivera en septembre. Votre smartphone Samsung est-il éligible ?

Après une sortie de One UI 7 qui a pris du retard, Samsung se rattrape avec la prochaine version majeure de son système d’exploitation mobile. One UI 8 (Android 16) devrait arriver sur les mobiles éligibles dès septembre prochain.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra // Source : Frandroid

Actuellement, si vous voulez profiter des toutes dernières nouveautés logicielles de Samsung, il vous faut impérativement un Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ou Z Flip FE. L’interface One UI 8 basée sur Android 16 y est en effet installée de base. Mais cela devrait changer bientôt d’après un communiqué de presse publié par la marque elle-même.

Dans une annonce faite le 5 août, le constructeur sud-coréen explique que One UI 8 sera rendu disponible sur plus de téléphones « à partir de septembre ». Et si Samsung ne donne pas la liste complète des mobiles qui auront le droit à cette nouveauté, le constructeur a tout de même laissé quelques gros indices, remarque PCmag.

Les appareils éligibles à One UI 8

En effet, avant le déploiement officiel en septembre, Samsung va rendre son programme bêta accessible à des téléphones autres que les Galaxy S25, qui en profitent depuis mai dernier.

Malheureusement, il ne sera pas possible d’y souscrire en France, mais cela donne une idée des mobiles qui auront ensuite le droit à One UI 8.

Parmi les appareils éligibles à la bêta, on trouve donc ces modèles :

Une partie de ces smartphones Samsung (les plus récents et haut de gamme) sera éligible à la bêta dès la semaine prochaine, tandis que l’autre devra attendre septembre. Il est donc quasi certain que le déploiement officiel de One UI 8 en septembre ne concernera que les S24/S25 et Fold/Flip 6. Le reste devra attendre encore quelques semaines.

Une liste pas forcément exhaustive

Notons tout de même que la liste établie par Samsung n’est que celle éligible au programme bêta. Si cela signifie que ces mobiles recevront à coup sûr la mise à jour, il n’est pas dit que d’autres appareils ne le recevront pas plus tard en sautant la case bêta.

Si votre téléphone n’est pas listé ci-dessus, pas besoin de paniquer tout de suite, cela ne signifie pas qu’il est forcément obsolète. Rappelons d’ailleurs que les mises à jour de sécurité (souvent assuré sur une plus longue durée) sont plus importantes que les mises à jour de fonctionnalité pour utiliser son téléphone sans problème.