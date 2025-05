One UI 8 arrive déjà sur les smartphones Samsung, voici les nouveautés

Samsung a annoncé ce jeudi le lancement de son programme bêta pour One UI 8. Cette mise à jour met en avant l’intelligence artificielle et de nouvelles fonctionnalités.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra // Source : Frandroid

On s’en doutait à l’aune de rumeurs insistantes depuis quelques semaines, c’est déjà confirmé : Samsung compte bel et bien lancer One UI 8 sur ses smartphones dans les prochains mois. Ce mercredi, la marque coréenne a annoncé l’arrivée du programme bêta pour ses smartphones, avant un déploiement plus global plus tard dans l’année.

Surtout, cette annonce de One UI 8, basé sur Android 16, est l’occasion pour Samsung de dévoiler les nouveautés intégrées à la nouvelle interface de ses smartphones Galaxy. Comme c’est déjà le cas depuis deux ans, l’interface mettra essentiellement en avant les fonctionnalités autour de l’IA du géant coréen.

Une mise à jour centrée en grande partie sur l’IA

Dans un long article de blog, Samsung indique ainsi que One UI 89 va proposer une « expérience IA » censée simplifier la vie des utilisateurs au quotidien grâce aux fonctions multimodales, à une interface unifiée et des suggestions personnalisées.

Concrètement, l’IA pourra aussi bien interagir avec l’utilisateur via le texte écrit que la voix ou l’appareil photo pour analyser ce qu’il a en face de lui. Samsung compte également pousser davantage les fonctions liées à « Now Bar » et « Now Brief », déjà lancées en début d’année. Pour rassurer les utilisateurs au sujet des données traitées par l’IA, Samsung indique qu’il sera possible de sélectionner différents paramètres afin d’affiner les fonctions proposées.

L’interface One UI 8 de Samsung // Source : Samsung

En plus des nouveautés liées à l’IA, One UI 8 va aussi intégrer plusieurs nouveautés d’Android 16. C’est notamment le cas de la fonction Bluetooth Auracast pour diffuser de la musique vers plusieurs casques ou paires d’écouteurs en même temps à l’aide d’un simple QR Code.

L’application Reminder, pour les rappels, va aussi être amélioré, particulièrement dans le cadre d’un voyage. Enfin, Samsung indique avoir renforcé son système de partage de fichiers Quick Share pour envoyer ou recevoir des fichiers de la part d’un autre appareil.

Le programme bêta déjà lancé… mais pas en France

One UI 8 est d’ores et déjà disponible en version bêta. Pour l’instant, le programme bêta de Samsung n’est cependant proposé que pour les S25, S25 Plus et S25 Ultra en Allemagne, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Par la suite, Samsung a annoncé vouloir lancer la version finale de One UI 8 avec « les nouveaux pliants de Samsung cet été ». On peut donc s’attendre à ce que les futurs Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 en juillet en soient nativement équipés. Les autres appareils de Samsung devraient peu à peu être mise à jour plus tard dans l’année.