Samsung One UI 8 (Android 16) : déjà une bonne nouvelle en vue pour cette mise à jour

La future mise à jour Samsung One UI 8 (Android 16) semble bien partie pour ne pas subir le même retard de déploiement que One UI 7 (Android 15).

De gauche à droite : les Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra.

Samsung semble déjà travailler sur la prochaine grosse mise à jour de ses smartphones Galaxy. Il se murmurait déjà que One UI 8 (Android 16) arriverait plus tôt que prévu. Or, cette bonne nouvelle en perspective semble se corroborer un peu plus.

Le leaker Tarun Vats affirme ainsi sur X/Twitter que « la première version de test en interne de One UI 8 pour la série Galaxy S25 a été repérée sur le serveur aujourd’hui ».

Il écrit en outre que « Samsung a lancé le développement de One UI 8 (Android 16) deux mois plus tôt que d’habitude ».

Ces informations restent évidemment à prendre avec des pincettes. Toutefois, on peut commencer à espérer que la marque sud-coréenne corrige, avec One UI 8 (Android 16), le plus gros souci de son interface One UI 7 basée sur Android 15. À savoir : le retard de déploiement.

Le gros retard de One UI 7

Alors que Samsung nous avait habitués à être un des meilleurs constructeurs en termes de réactivité sur les déploiements des nouvelles versions d’Android, One UI 7 a accusé de frustrantes lenteurs.

Ainsi, si les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra sont nativement équipés de One UI 7, les précédents modèles haut de gamme, sur la série S comme Z, attendent toujours la version stable annoncée pour avril 2025.

En attendant, seuls les nouveaux modèles d’entrée et milieu de gamme — les Galaxy A26, A36 et A56 — ont eu droit à One UI 7.

À la décharge de Samsung, rappelons que la mise à jour vers One UI 7 apporte beaucoup de changements esthétiques et fonctionnelles, mettant notamment le paquet sur l’intelligence artificielle (Galaxy AI).

Sauf surprise, One UI 8 devrait être une mise à jour plus axée sur des ajustements et donc sans doute moins complexe à préparer.