Samsung annonce le lancement imminent de One UI 7 et étend son programme bêta

Samsung vient de confirmer que la version stable de One UI 7 sera déployée à partir d’avril 2025. Cette annonce met fin à des mois d’attente pour les utilisateurs de Galaxy, impatients de découvrir la nouvelle interface basée sur Android 15.

Avant ce lancement officiel de One UI 7, désormais annoncé en avril 2025 par Samsung, l’entreprise coréenne prévoit d’étendre son programme bêta à davantage d’appareils. Dès cette semaine, les propriétaires de Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 pourront s’inscrire via l’application Samsung Members pour tester la version préliminaire. Les séries Galaxy S23 et Galaxy Tab S10 suivront prochainement, avec une disponibilité limitée à certains pays comme l’Inde, la Corée, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Cette stratégie de déploiement progressif permettra à Samsung de peaufiner One UI 7 avant sa sortie grand public. L’entreprise souligne que cette mise à jour intègre « des agents d’IA de pointe avec des capacités multimodales à chaque point de contact de l’interface », promettant une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée.

Un renouveau visuel et fonctionnel

One UI 7 apporte de nombreux changements visuels et fonctionnels. L’écran d’accueil bénéficie de nouvelles icônes et widgets redessinés, offrant plus d’options de personnalisation. Le panneau des réglages rapides est désormais divisé en deux écrans distincts, accessibles par des gestes de balayage depuis les coins supérieurs.

L’interface de l’appareil photo a été simplifiée pour se concentrer sur l’essentiel, tout en conservant un accès facile aux fonctionnalités avancées. Les animations ont également été améliorées, rendant la navigation entre les applications plus fluide et réactive.

Samsung met également l’accent sur une meilleure intégration avec ses autres appareils, comme les Galaxy Buds 3 Pro, pour une expérience plus homogène au sein de son écosystème.

Bien que l’attente ait été longue, les utilisateurs de Galaxy peuvent désormais se réjouir de l’arrivée imminente de One UI 7. Cependant, Samsung rappelle que les fonctionnalités Galaxy AI ne seront gratuites que jusqu’à fin 2025, laissant planer le doute sur une éventuelle tarification future de ces services.