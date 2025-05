Samsung One UI 8 : ça sent bon pour une sortie rapide sur le Galaxy S25 Ultra

Samsung aurait déjà commencé à tester une première version de One UI 8 sur le Galaxy S25 Ultra pour sortir rapidement la mise à jour.

Samsung Galaxy S25 Ultra // Source : Frandroid

Alors que la mise à jour Android 16 se prépare dans les coulisses de Google, Samsung affûte son interface qui sera basée sur cette future version de l’OS. Il s’agit évidemment de One UI 8 dont la sortie semble vraiment approcher à grand pas. Notamment sur le Galaxy S25 Ultra.

Nous avions déjà eu vent d’une version bêta de Samsung One UI 8 qui serait prête dès juin. Pour appuyer encore un peu plus cette piste, le leaker Tarun Vats affirme sur son compte X/Twitter que la build de la première bêta de One UI 8 pour le Galaxy S25 Ultra a déjà été repéré sur des serveurs de Samsung.

Source : Tarun Vats sur X/Twitter

One UI 8 bien plus vite que One UI 7

En déployant aussi vite, Samsung pourrait notamment mettre derrière lui le lancement difficile de One UI 7 (Android 15) qui a connu beaucoup trop de retards et même engendré quelques craintes.

Il se murmure d’ailleurs que les smartphones pliables attendus en juillet, les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7, tourneraient nativement sous Samsung One UI 8.