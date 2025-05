One UI 7 : attention à la batterie de votre Samsung Galaxy S23 après la mise à jour

La mise à jour One UI 7 (Android 15) de Samsung engendre des problèmes de batterie sur les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra selon plusieurs signalements.

Encore un couac pour la mise à jour One UI 7 ? L’interface de Samsung, basée sur Android 15, se déploie dans sa version stable depuis début avril après un gros retard au démarrage. Toutefois, sur les Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra, des problèmes de batterie ont été signalés.

« S23 Ultra – J’ai mis à jour vers One UI 7 aujourd’hui et mon utilisation de la batterie semble avoir augmenté considérablement », lit-on ainsi dans une conversation ouverte sur le forum officiel de Samsung.

Un internaute se plaint de la mise à jour One UI 7 et du drain de batterie sur son Galaxy S23 Ultra.

Même son de cloche sur Reddit où un utilisateur explique que « la batterie de [son] S23 se vide très rapidement après la mise à jour vers One UI 7 ».

Dans les réponses, malgré certaines personnes indiquant ne remarquer aucun problème, plusieurs internautes partagent le même constat. L’un d’entre eux évoque même une chauffe plus marquée qu’auparavant.

Cet internaute se plaint d'un drain de batterie et d'une chauffe accrue après la mise à jour One UI 7 sur son Galaxy S23 Ultra.

Un autre écrit que le simple fait de publier un commentaire sur Reddit lui a pris 2 % de batterie et qu’il ne peut plus tenir plus d’une journée sur une charge comme il le faisait avant.

Pour cet internaute, l'autonomie de son S23 est « bien pire » depuis One UI 7.

Pour rappel, les Galaxy S23 reçoivent Samsung One UI 7 depuis fin avril.

Un problème de batterie à nuancer (pour le moment)

Le média SamMobile adopte un ton rassurant en rappelant que les mises à jour majeures d’Android peuvent avoir un impact négatif, mais temporaire sur la batterie des smartphones.

Les optimisations de batterie se réinitialiseraient lors d’une mise à jour et il faudrait donc patienter environ une semaine le temps que le système réapprenne à s’habituer à votre utilisation du smartphone.

Espérons pour les personnes concernées que cette hypothèse se vérifie. Si le souci persiste, on pourra suspecter un nouveau comportement anormal de One UI 7 malheureusement. Le déploiement avait déjà été interrompu à cause d’un bug.