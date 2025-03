Attention, le Galaxy S23 plante avec cette fonction activée

Attention utilisateurs de Galaxy S23 ! La dernière version bêta de One UI 7 cache une petite surprise désagréable. Si vous aimez discuter avec Gemini, l’assistant IA de Google, vous pourriez bien vous retrouver face à un écran d’accueil capricieux.

Source : Robin Wycke – Frandroid

La deuxième version bêta de One UI 7, basée sur Android 15, vient d’être déployée sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Si cette mise à jour apporte son lot de nouveautés, elle s’accompagne également d’un bug plutôt gênant qui affecte l’utilisation de Gemini, l’assistant IA de Google.

De nombreux utilisateurs rapportent que l’utilisation de Gemini Live provoque le plantage du lanceur d’applications One UI Home. Un problème qui, s’il n’est pas critique, peut s’avérer particulièrement frustrant au quotidien.

Un bug qui perturbe l’expérience utilisateur

Le scénario est toujours le même : après avoir utilisé Gemini Live, le retour à l’écran d’accueil entraîne un dysfonctionnement du lanceur. L’interface ne répond plus aux commandes tactiles et un message d’erreur indique que « System UI ne répond pas ». La seule solution pour retrouver le contrôle de son appareil est alors de forcer la fermeture du lanceur.

Ce problème a été confirmé par plusieurs sources, dont le compte X @SteFabolous qui a partagé une vidéo démontrant le bug en action. Des tests indépendants ont également permis de reproduire ce comportement, confirmant qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé.

Il est important de noter que ce plantage ne se produit que lors de l’utilisation de Gemini en mode Live. L’utilisation classique de l’assistant ne semble pas affectée par ce bug. Samsung est probablement déjà au courant de ce problème et devrait proposer un correctif rapidement. En attendant, les utilisateurs de Galaxy S23 souhaitant installer la bêta 2 de One UI 7 devraient être conscients de ce désagrément potentiel.

Ce bug n’est pas le seul problème identifié dans cette version bêta. Certains utilisateurs ont également signalé des soucis avec la fonction « Large Folders », dont l’arrière-plan flou ne s’affiche pas correctement, nuisant à l’uniformité visuelle de l’interface. Malgré ces désagréments, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une version bêta, dont le but est justement d’identifier et de corriger ce type de problèmes avant le déploiement de la version finale. Les utilisateurs installant des bêta le font donc normalement en toute connaissance de cause.

