Le Nothing Phone (2a) ne perd pas de sa superbe, surtout avec son prix en chute libre pour les French Days

Le Nothing Phone (2a) n’est certes pas le dernier modèle disponible, mais pour 239,90 euros grâce aux French Days, c’est sûrement le plus intéressant.

Nothing Phone (2a) // Source : Frandroid

Nothing a apporté un petit vent de fraîcheur dans l’univers des smartphones et l’entreprise continue de proposer des modèles intéressants. Récemment, le Nothing Phone (3a) a pointé le bout de son nez, et s’il est certes, très intéressant, le rapport qualité/prix du Nothing Phone (2a) avec la promotion liée aux French Days, l’est plus encore. Réduction sur Amazon, code promo : le prix du Nothing Phone (2a) est plus avantageux que jamais.

Les points forts du Nothing Phone (2a)

L’interface Glyph, l’atout charme de Nothing

Des performances au niveau des attentes

Nothing OS 3.0 propose quelque chose de frais

Le Nothing Phone (2a) est sorti en 2024 au prix de 399 euros. En ce moment sur Amazon, il est à 264,90 euros et, aujourd’hui seulement, avec le code LUN25, il passe à 239,90 euros.

Nothing, des smartphones reconnaissables entre mille

Les Nothing Phone sont vraiment des smartphones à part. On les reconnait au premier coup d’œil avec leur dos transparent qui laisse apparaitre les composants, comme à la grande époque des Game Boy Color. D’ailleurs, la transparence n’est pas liée à une coque en verre, c’est bien du plastique. C’est moins premium en termes de design, mais l’effet est réussi. L’autre point reconnaissable, c’est l’interface Glyph composée de LED qui s’allument différentes façons en fonction des notifications reçues.

On retourne le Nothing Phone (2a) et on retrouve un écran Amoled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement max de 120 images par seconde. Dommage qu’il lui manque le LTPO, parce que la qualité d’image et la luminosité sont satisfaisantes, il ne lui manque que ce petit coup de pouce pour passer au niveau supérieur. Le smartphone propose une belle autonomie avec sa batterie de 5 000 mAh, compatible charge rapide 45 W. Dommage qu’il perde un peu trop d’autonomie quand il est en veille.

Une puissance tout ce qu’il y a de plus honnête

Le Nothing Phone (2a) fonctionne avec un processeur Dimensity 7200 Pro. Un bon modèle accompagné ici par 12 Go de RAM pour plus de fluidité, et une mémoire de 256 Go pour accueillir toutes vos applications. Tout ça permet de faire tourner des jeux, même les plus gourmands, sont trop de soucis ni échauffement. Bien sûr, ç’aura un impact sur l’autonomie de la batterie, mais pour lancer une petite partie dans les transports en commun, ça passe.

Le smartphone fonctionne avec Nothing Phone OS 3.0, lui-même basé sur Android 15. Quand il est sorti, il était sous Nothing Phone OS 2.5 et a profité de la mise à jour pour accueillir quelques fonctions liées à l’IA, ou encore une application Galerie native, chose qui lui manquait depuis le début. Sans compter tout le système de widgets proposé par l’OS qui personnaliser votre expérience. Un dernier mot sur les photos : le double capteur de 50 + 50 Mpx s’en sort plutôt bien, même si les photos ont tendance à tirer sur le vert.

Le Nothing Phone (2a) est passé entre les mains de la rédaction de Frandroid et vous pouvez retrouver en notre test complet juste ici.

Le guide d’achat sur les meilleurs smartphones du moment permet de jeter un œil aux références actuelles, parmi lesquelles figure le Nothing Phone (3A) Pro.

