La très bonne enceinte JBL Charge 5 est à moitié prix maintenant que le nouveau modèle est sorti

La sortie de la JBL Charge 6 pousse les commerçants à faire un peu de place dans les entrepôts, et c’est une bonne nouvelle puisque la très bonne Charge 5 se voit devenir plus qu’abordable. Amazon fait baisser son prix de 45 % actuellement.

Quand on parle de son nomade, difficile de passer à côté de JBL. La marque américaine s’est imposée depuis des années comme une référence incontournable dans l’univers des enceintes Bluetooth. La sortie récente de la JBL Charge 6 remet un coup de projecteur sur toute la gamme. Si cette nouvelle version promet son lot d’améliorations, elle apporte aussi une excellente nouvelle pour ceux qui cherchent un bon plan : la génération précédente, la géniale JBL Charge 5 notée 9 sur 10 par la rédaction, voit son prix fondre de moitié grâce à cette offre.

Les atouts de la JBL Charge 5

Une enceinte à toute épreuve certifiée IP67

Son puissant et équilibré grâce à une conception à deux voies

Et une autonomie de plus de 20 heures

Au lieu de 199 euros, la JBL Charge 5 est aujourd’hui disponible en promotion à 109 euros sur Amazon.

Une performance audio de haute volée

La JBL Charge 5 se distingue par un système audio à deux voies particulièrement bien pensé : un woofer de 52 x 90 mm assure la profondeur des basses, tandis qu’un tweeter de 20 mm se charge de restituer les aigus avec précision. Cette architecture permet de bien séparer les fréquences, pour une écoute plus riche et équilibrée.

L’ensemble est alimenté par une puissance RMS de 40 watts, répartie en 30 W pour le woofer et 10 W pour le tweeter, ce qui suffit largement à sonoriser une pièce ou une soirée en extérieur. Deux radiateurs passifs placés de chaque côté de l’enceinte viennent renforcer l’impact des basses, sans jamais les rendre écrasantes. Le résultat est un son puissant, ample et dynamique, capable de tenir la route même à fort volume

Le rendu audio est à la fois riche, bien équilibré, avec une belle dynamique sur tous les styles de musique. Même à haut volume, la distorsion reste très contenue, un vrai point fort pour une enceinte de cette taille.

Une vraie baroudeuse endurante et polyvalente

Côté autonomie, la JBL Charge 5 ne fait pas dans la dentelle. Grâce à sa batterie de 7 500 mAh (27 Wh), elle peut offrir jusqu’à 20 heures d’écoute en continu. En usage plus modéré, autour de 50 % de volume, on peut facilement s’en servir plusieurs jours d’affilée sans devoir la recharger. Le plein d’énergie se fait via un port USB-, avec un temps de charge d’environ 4 heures. Petit plus plus que bienvenue : un port USB-A est aussi présent, permettant de transformer l’enceinte en powerbank d’appoint bien pratique.

Conçue pour l’extérieur, la Charge 5 mise sur une construction robuste. Son boîtier est renforcé par un revêtement en tissu maillé ultra-résistant, et sa certification IP67 lui garantit une étanchéité totale à l’eau et à la poussière. Vous pouvez l’emmener sans crainte à la plage, au bord de la piscine ou sous la pluie.

Enfin, l’enceinte est compatible avec l’application JBL Portable (disponible sur iOS et Android). Elle permet de mettre à jour le firmware, d’activer PartyBoost en un clic ou encore de personnaliser certains paramètres. Bref, une enceinte puissante, solide, endurante et connectée comme il faut.

