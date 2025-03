JBL Partybox 710 : l’enceinte ultime pour animer vos soirées perd 150 € de son prix

En quête d’une giga enceinte pour ambiancer vos soirées cet été ? Alors bonne nouvelle, l’impressionnante JBL Partybox 710, avec son caisson de basses intégré, son système d’éclairage dynamique et surtout, sa puissance de 800 W, est à prix réduit chez Leclerc : au lieu de 795 euros, elle passe à 649 euros.

JBL se la joue gourmand avec sa gamme d’enceintes festives. Oubliez les petits appareils compacts et facilement transportables, ici, avec la gamme Partybox, on veut du lourd. Et à ce titre, le modèle 710 répond aux attentes puisqu’avec ses 800 W de puissance, il en met met plein les oreilles, mais aussi plein les yeux grâce à son système d’éclairage dynamique. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, la JBL Partybox 710 coûte 150 euros de moins chez Leclerc.

Les trois points forts de la JBL Partybox 710

Une puissance de 800 W

Des jeux de lumières dynamiques et personnalisable

Une enceinte endurante et robuste

Au lieu de 795 euros, la JBL Partybox 710 est aujourd’hui disponible en promotion à 649 euros sur Leclerc.

La fête à portée de main

Du haut de son (presque) mètre, la JBL Partybox 710 s’impose comme une référence pour animer toutes vos soirées. Il faut dire qu’avec ses 800 watts de puissance RMS, l’enceinte a les capacités de livrer un son puissant et immersif, et ce, de manière claire – et ça, c’est très appréciable. De quoi transformer n’importe quel réunion d’amis en un véritable remake du film « Project X ».

Robuste et dotée de roulettes, ainsi que d’une poignée ergonomique qui facilite son transport, la JBL Partybox 710 ne craint pas l’extérieur ni les environnements de prime abord peu accueillants. Elle est également résistante aux éclaboussures IPX4. Attention tout de même, il s’agit d’un beau bébé de 27 kilos. Il ne faudrait pas l’oublier.

Un accessoire à karaoké

Mais cette enceinte XXL ne se contente pas de jouer de la musique, elle propose également des jeux de lumières LED synchronisés. De quoi ajouter une dimension visuelle aux soirées, créant une ambiance dynamique et festive.

Grâce à la technologie True Wireless Stereo, la JBL Partybox 710 peut se coupler à un autre haut-parleur similaire pour assurer une expérience stéréo encore plus immersive. De plus, les entrées micro et guitare transforment la Partybox 710 en véritable station de karaoké, idéale pour animer vos événements entre amis.

