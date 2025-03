Boulanger baisse le prix de cette puissante enceinte Bose, idéale pour animer vos prochaines soirées d’été

Pour les personnes recherchant une enceinte portable combinant performance sonore, solidité et endurance, la Bose SoundLink Max est une valeur sûre. Et ça tombe bien, puisqu’elle se négocie à un meilleur prix chez Boulanger.

Bose Soundlink Max // Source : bose.fr

La Bose SoundLink Max est une enceinte Bluetooth étanche que l’on peut emporter partout avec soi grâce à sa poignet détachable. Puissant et robuste, ce modèle en fait le parfait compagnon pour vos prochaines vadrouilles en bord de mer. Si vous êtes intéressés par cet appareil, Boulanger adoucit son prix avec cette offre.

Les points forts de la Bose Soundlink Max

Une enceinte soignée, robuste et facile à transporter

Un son stéréo immersif et des basses profondes

Une autonomie longue durée

De base à 399 euros, puis réduit à 394 euros, l’enceinte Bluetooth Bose Soundlink Max revient à 374 euros chez Boulanger, grâce à une remise immédiate de 20 euros une fois dans le panier.

Le savoir-faire de Bose

La SoundLink Max offre une qualité de fabrication digne de Bose. Elle est dotée d’un revêtement en acier enveloppé de silicone, offrant un aspect raffiné. Ces matériaux s’avèrent efficaces pour amortir les chocs. Sa certification IP67 garantit une résistance à la poussière et une immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes. Parfait donc pour que vous puissiez en profiter sans crainte au bord de la piscine par exemple.

L’enceinte pèse tout de même 2,13 kg, ce qui ne fait pas d’elle la plus légère de sa catégorie. Heureusement, une corde en nylon intégrée facilite le transport de l’enceinte, avec des options de personnalisation.

Une bonne puissance sonore

Bose met son savoir-faire à l’œuvre sur cette enceinte. Elle intègre transducteurs frontaux et deux radiateurs passifs qui renforcent les basses et diffusent un son puissant avec un minimum de vibrations. Le son est équilibré avec des basses percutantes et des aigus cristallins. Elle assurera vos sorties et pourra mettre l’ambiance lors d’une petite soirée entre amis. Elle profite du Bluetooth mulitipoint, pratique pour faire la bascule entre plusieurs appareils sans interruption.

Compatible avec Siri et Google Assistant, il est possible de la contrôler avec le voix, pratique, ainsi qu’un microphone intégré pour les appels mains libres. Enfin, pour ce qui est de son autonomie, la SoundLink Max offre en théorie vingt heures d’écoute sur une seule charge. Ce qui vous offre la possibilité d’écouter votre musique une bonne partie de la journée et même tenir une soirée.

