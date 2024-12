Boulanger vous fait économiser près de 200 € sur cette puissante enceinte JBL

Envie d’une enceinte puissante pour mettre l’ambiance à votre soirée du Nouvel An ? Qui de mieux que la JBL Boombox 3 pour accomplir cette tâche. Mieux encore, elle se négocie à un meilleur prix après 190 euros de remise grâce à cette offre Boulanger.

JBL Boombox 3 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Avec la Boombox 3, JBL veut proposer l’enceinte nomade ultime pour animer vos soirées. Cette enceinte au look baroudeur, qui ne craint ni l’eau ni la poussière, intègre un caisson de basses et offre un son puissant en toutes circonstances. Si ça vous intéresse, sachez qu’en ce moment, elle est à -35 % chez Boulanger.

Les points positifs de la JBL Boombox 3

Une enceinte robuste, transportable et de qualité

Une Signature sonore raffinée et Dolby Atmos épatant

Une batterie qui tient la journée

Vendue au départ à 549,99 euros, la JBL Boombox 3 est affichée à 399,99 euros chez Boulanger, mais en appliquant le code AUDIO10, l’enceinte Bluetooth revient à 359,99 euros.

Une enceinte imposante, bien fabriquée

La JBL Boombox 3 présente des dimensions bien généreuses, avec 48 cm de longueur et 26 cm de hauteur, soit le double de la JBL Xtreme 3 ou le triple de la Flip 6. On a là une qualité de fabrication irréprochable, avec un arceau qui fait office de poignet de transport. Reste qu’avec presque 7 kg, elle pourra faire office d’haltère.

Autre point, et pas des moindres : elle est certifiée IP67, ce qui la protège de la poussière et de l’immersion dans l’eau. Vous pourrez ainsi la poser au bord de votre baignoire, d’une piscine ou au bord de la mer sans vous soucier des potentielles petites gouttes qui pourraient la toucher.

Une enceinte qui a du coffre

Cette enceinte est massive, aussi parce qu’elle intègre un vrai caisson de basses, ce qui lui permet de rendre les basses bien plus profondes. La signature sonore globale sera heureusement bien équilibrée, sans que les graves soient trop présents, et la distorsion sera vraiment minimisée.

De plus, cette enceinte à 3 voies est capable de diffuser chaque registre de fréquences (grave, médium et aigu) séparément, au travers de groupes de transducteurs distincts. De quoi profiter d’un son bien plus détaillé. Pour celles et ceux qui sont abonnés à Tidal, vous pourrez profiter de la prise en charge du Dolby Atmos. En plein air, elle sait se faire entendre malgré le bruit ambiant.Â

Le mode PartyBoost est évidemment de la partie et vous permettra d’associer plusieurs enceintes JBL pour un maximum d’immersion. Un son stéréo pourra aussi être obtenu en appairant deux enceintes compatibles, et le Bluetooth multipoint est aussi présent. Enfin, le constructeur promet 24 heures d’autonomie. Celle-ci est respectée et même dépassée, à conditions de maintenir le volume sous 50 %.

