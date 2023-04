Notre sélection des meilleures enceintes Bluetooth JBL en 2023

JBL est un constructeur phare sur le marché des enceintes portables Bluetooth. On vous dévoile ici les meilleurs modèles d'enceintes Bluetooth JBL en vous expliquant leurs spécificités. Envoyez la musique !

Le Top 3 des meilleures enceintes Bluetooth JBL

JBL est un constructeur américain spécialisé sur les produits audio. Écouteurs, casques, barres de son et surtout enceintes portables, la marque s’est forgé une solide réputation avec le temps. JBL est ainsi connu pour proposer des produits fiables et très abordables pour la qualité offerte. La signature sonore de la marque est aussi très reconnaissable pour ceux qui ont l’oreille.

Vous voulez craquer sur une enceinte portable JBL, pour écouter un peu de musique, l’emmener en vacances ou sonoriser vos soirées ? Ça tombe bien, nous avons rassemblé ici les modèles les plus intéressants de la marque en 2023, selon les usages.

Voici les meilleures enceintes Bluetooth JBL :

JBL Charge 5 La meilleure enceinte JBL

La JBL Charge 5 est une référence incontournable, tant au sein du catalogue de la marque que sur l’ensemble du marché des enceintes Bluetooth. Ce modèle est une enceinte à deux haut-parleurs : un est dédié aux fréquences basses/médium et assisté de deux radiateurs passifs, et l’autre, un tweeter, est en charge des hautes fréquences. Résultat, la restitution est particulièrement fidèle.

L’enceinte JBL arbore un design oblong avec un tissu mesh, fréquemment utilisé par JBL. Sur le dessus se trouvent tous les boutons nécessaires, permettant notamment de gérer le volume ou encore d’appairer une autre enceinte JBL. Elle est disponible en six coloris différents. Une fois appairée, la connexion Bluetooth est parfaitement stable et jusqu’à deux appareils peuvent y être connectés. Un bon point également pour l’application JBL Portable qui intègre un égalisateur.

Quid de la qualité sonore ? La Charge 5 offre un équilibre tonal joliment neutre, avec des mediums très clairs et des aigus doux. Elle s’illustrera surtout en extérieur, où elle pourra déployer toute sa puissance. Les graves sont bien présents, même à faible volume, une belle performance.

La Charge 5 intègre un port USB-C pour la recharge, ainsi qu’un port USB-A qui pourra servir à charger un smartphone — d’où son nom. Elle délivre alors une puissance de 10 W, ce qui est tout à fait suffisant pour remettre à flot un téléphone, au moins en partie. Quant à son autonomie, elle est excellente : comptez sur au moins 20 heures, en fonction du volume sonore.

L’enceinte est certifiée IP67 et donc parfaitement étanche à l’eau et à la poussière. Seul point faible de ce modèle, commun à tous les appareils JBL et qu’on lui pardonnera étant donné son prix, elle ne dispose pas de micro permettant de passer des appels.

La JBL Charge 5 s’impose comme un des meilleurs rapports qualité/prix du marché des enceintes portables, sans aucun doute. Besoin de plus d’infos ? Retrouvez le test détaillé de la JBL Charge 5 sur Frandroid.



JBL Clip 4 La petite JBL abordable

Vous cherchez une petite enceinte pas chère à emmener partout ? Ne cherchez plus, la JBL Clip 4 est celle qu’il vous faut. Proposée à moins de 65 euros, sur une palette de 8 coloris différents, il s’agit d’une bonne affaire.

Avec son format plat de poche et son mousqueton intégré, la Clip 4 est une excellente enceinte nomade à emmener en vacances, ou bien, par exemple, à utiliser dans la salle de bain. Comme toutes les enceintes portables JBL, elle est étanche (IP67) et pourra donc même vous accompagner sous la douche. Elle peut être suspendue, ou bien posée sur le dos, sur les petites bandes antidérapantes prévues.

Malgré sa petite taille, elle délivre un son plutôt équilibré. Il ne faudra bien sûr pas attendre des performances exceptionnelles sur les graves, au vu de sa taille. Les voix sont cependant particulièrement bien incarnées, et sa puissance sonore maximum est plutôt étonnante, mais on évitera de la pousser à fond pour ne pas subir des aigus trop criards. Elle réussit à intégrer deux transducteurs, l’un actif et l’autre passif (le premier devant, le second derrière), une technique largement utilisée par JBL. La spatialisation est elle aussi satisfaisante.

Avec un peu moins de 10 heures d’autonomie, la Clip 4 se défend plutôt bien. Étant une enceinte d’entrée de gamme, elle n’est malheureusement pas supportée par l’application JBL Portable, pas possible donc d’utiliser l’égalisateur, ni le mode PartyBoost qui permet d’utiliser plusieurs enceintes simultanément.

Pour tout savoir de cette enceinte, rendez-vous sur notre test détaillé.



Si vous voulez encore moins cher, nous vous conseillons aussi la gamme « Go » chez JBL, avec la petite dernière, la JBL Go 3. Moins puissante, elle est à peu près du même gabarit, et pourra servir d’enceinte de voyage ou d’appoint.



JBL Xtreme 3 La baroudeuse au gros son

La Xtreme 3 est la plus volumineuse des enceintes portables chez JBL. C’est aussi celle qui a le son le plus raffiné. Malgré son format, elle est conçue pour être transportée un peu partout, grâce à l’ajout astucieux d’une sangle, pour la porter à l’épaule.

Avec presque 30 cm de long et 2 kilos au compteur, la Xtreme 3 ne passe pas inaperçue. Elle reprend le même aspect et la même construction que la Charge 5, avec l’implantation de deux radiateurs passifs latéraux. On retrouve toujours ce revêtement en tissu acoustique nylon, cher à JBL. On salue l’ajout d’une barre de petites LEDs indiquant le niveau de batterie restant. La sangle, fort utile, est de très bonne qualité et semble prête à résister au temps et aux frottements.

La Xtreme 3 rend hommage à la signature sonore léchée de JBL, ici particulièrement équilibrée. Les aigus sont très réussis, et les graves ne seront en retrait que si vous poussez l’enceinte à fond. L’amplification est assurée par deux modules stéréo de 2×25 W, soit une puissance cumulée de 100 W : autant dire que l’enceinte tout terrain de JBL est capable d’envoyer du son. Elle s’avère très polyvalente, en intérieur comme en extérieur, et rendra hommage à tous les types de musique grâce à sa grande précision. Elle ne tombe pas dans une signature trop « lourde », et les voix seront d’ailleurs parfaitement intelligibles si vous l’utilisez pour regarder des films.

La Xtreme 3 propose la même fonctionnalité que la Charge 5, c’est-à-dire la possibilité de recharger un smartphone grâce au port USB-A, qui délivre alors 10 W. Le port USB-C est lui aussi capable de fournir de la puissance de charge à hauteur de 7,5 W. Côté autonomie, comptez autour de 15 heures.

Retrouvez notre test de la JBL Xtreme 3 pour vous aider dans votre choix.



JBL Flip 6 Le compromis idéal

On apprécie particulièrement la JBL Flip 6. Pourquoi ? Parce que son format en fait une enceinte très pratique pour différentes situations. Elle n’est ni trop petite, ni trop grosse : capable de fournir une ambiance sonore pour une petite soirée, d’améliorer le son d’un PC portable, mais aussi d’être emmenée dans vos bagages en week-end. En prime, la qualité sonore délivrée est exemplaire.

On retrouve le matériau mesh habituel, avec un design oblong tout à fait classique. La Flip 6 est bien pensée : elle ne roulera pas grâce à une petite bande de silicone, et peut facilement être suspendue par la dragonne. Mesurant moins de 20 cm de long, on s’en saisit facilement et vous pourrez l’emmener un peu partout. Comme toujours, pas d’inquiétude en vacances, elle est étanche et résistante à la poussière.

La petite enceinte portable bénéficie d’une amplification maximale de 30 W. On la conseillera particulièrement pour accompagner un smartphone ou une tablette lors du visionnage d’un film : le rendu des voix est excellent. Globalement, sa signature sonore est très équilibrée et le son bien dynamique. Rien à redire pour ce format d’enceinte, comme souvent chez JBL. Vous profiterez comme toujours de l’accompagnement de l’app JBL Portable qui permet d’utiliser l’égalisateur et le mode PartyBoost.

Sur le volet de l’autonomie, l’enceinte tiendra environ 12 heures loin d’une prise. Si vous souhaitez plus de détails, lisez donc le test de la JBL Flip 6. On vous la recommande chaudement, tout en vous encourageant à surveiller les promos et baisses de prix si vous voulez craquer dessus : en effet, la Charge 5 est souvent vendue moins cher que la Flip 6, ce qui peut alors rendre cette dernière moins intéressante.



Tout savoir sur les enceintes JBL

La marque JBL

La marque JBL a été créée en 1946 par l’américain James Bullough Lansing, qui lui a donné ses trois initiales. JBL est racheté en 1969 par Harman, un autre fabricant américain spécialisé dans les équipements audio. Puis c’est au tour de Harman, plus récemment, d’être racheté en 2016 par le groupe Samsung. JBL appartient ainsi au sud-coréen Samsung, aux côtés d’AKG et Bang & Olufsen.

Comment connecter plusieurs enceintes JBL avec PartyBoost ?

PartyBoost est une fonctionnalité qui permet d’utiliser plusieurs enceintes JBL (jusqu’à 100 !) simultanément, permettant ainsi de créer un effet stéréo fort agréable. Toutes les enceintes JBL ne sont néanmoins pas compatibles avec la fonction PartyBoost. Voici celles qui le sont :

JBL Flip 6 et 5

JBL Xtreme 3

JBL Charge 5

JBL Pulse 5 et 4

JBL Boombox 2

Les séries Clip et Go ne sont pas compatibles.

Pour connecter plusieurs enceintes portables en PartyBoost, voici la manœuvre à suivre. Commencez par connecter en Bluetooth une première enceinte à votre smartphone (ou votre PC), et lancer de la musique. Puis, lancez l’application JBL Portable, qui accompagne les enceintes les plus récentes et propose d’ailleurs une égalisateur. Enfin, appuyez sur le bouton d’association dédié (qui ressemble à deux maillons intriqués) sur chacune des enceintes JBL que vous souhaitez connecter, dans les 30 secondes. Elles apparaitront toutes dans l’application. Vous y avez le choix entre deux modes : un mode Stéréo, où chaque enceinte se met à jouer en mono, et un mode Fête où chaque enceinte joue normalement la musique. Malheureusement, le mode Stéréo ne fonctionne que si vous utilisez les mêmes modèles.

Et les autres enceintes JBL ?

JBL dispose d’une vaste gamme sur les enceintes. La marque a d’ailleurs tout fait pour se placer sur le côté « fête ». En ce sens, elle commercialise depuis quelque temps une enceinte lumineuse, la Pulse 5. Si vous voulez plus de puissance, notamment pour une petite fête dans un jardin ou sur la plage, la Boombox 3 est faite pour vous. Bien plus gros et beaucoup moins portable, la gamme JBL Party Box propose de vraies références en termes d’enceintes Sono Bluetooth.

