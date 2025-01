JBL Authentics 500 : cette enceinte résidentielle au design vintage et compatible Dolby Atmos est soldée -25 % chez plein d’e-commerçants

Grâce à sa puissance, à l’expérience immersive réussie qu’elle offre et à son aspect connecté, l’enceinte JBL Authentics 500 est clairement un excellent modèle que l’on a apprécié utiliser. Pendant les soldes d’hiver, on peut la trouver à 449,99 euros au lieu de 599,99 euros à la Fnac, mais aussi chez Darty, Amazon, Boulanger et Rakuten.

Lancée en 2023, la JBL Authentics 500 fait partie d’une série d’enceintes connectées de salon au design très rétro et 70’s, fortement inspiré de l’enceinte JBL L100 de 1974. Mais la JBL Authentics 500 n’est évidemment pas que stylée, elle est aussi particulièrement puissante et même dotée d’une compatibilité avec le Dolby Atmos, qui permet de profiter d’une excellente spatialisation. La bonne nouvelle, c’est que cette enceinte Bluetooth/Wi-Fi premium, habituellement assez onéreuse, est un peu moins chère pendant les soldes d’hiver grâce à une réduction de 25 %.

Les points positifs de la JBL Authentics 500

Un design vintage

Une forte puissance

Une bonne spatialisation avec les musiques en Dolby Atmos

La compatibilité avec les assistants vocaux (Google Assistant, Alexa)

Lancée à 599,99 euros, l’enceinte Bluetooth JBL Authentics 500 est aujourd’hui affichée à 449,99 euros à la Fnac, chez Darty, Boulanger, Amazon et Rakuten (vendeur Boulanger).

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la JBL Authentics 500. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une enceinte imposante, mais qui a du charme

La première chose à savoir sur la JBL Authentics 500, c’est qu’il s’agit là d’une enceinte assez massive, qui mesure 44 cm de largeur, 24 cm et hauteur et 25 cm de profondeur. Un beau bébé, donc, qui n’a d’ailleurs pas vocation à être transporté constamment puisqu’il n’intègre pas de batterie et fonctionne sur secteur. Bien sûr, il est impossible de ne pas mentionner aussi son design rétro, avec cette façade recouverte de tissu acoustique à motif Quadrex, hérité du look des enceintes hi-fi JBL Classic des années 1970, et ce cuir synthétique texturé noir mat que l’on trouve sur ses flancs et son sommet. Bref, cette enceinte est particulièrement stylée et on peut même la considérer comme un véritable objet de déco.

Mais comme écrit plus haut, la JBL Authentics 500 n’est pas que jolie, et promet surtout une belle puissance sonore une fois mise en marche. Dans ses entrailles, se nichent ainsi trois groupes de transducteurs en charge de la diffusion respective des fréquences basses (un de 16,5 cm assisté par deux tubes amplificateurs bass-reflex), moyennes (trois de 10 cm) et hautes (trois tweeters).

Un modèle bien immersif

Avec une telle installation interne, l’appareil peut délivrer un son dynamique, mais un léger souffle peut être audible si l’on se tient trop près de lui. Dans l’ensemble, il y a du punch et de la précision, et le son est totalement adapté à une écoute à volume soutenu dans une grande pièce. Malheureusement, le manque d’équilibre du registre grave et quelques duretés dans le médium l’empêchent d’être vraiment excellente à ce niveau. La JBL Authentics 500 a par ailleurs été conçue pour écouter de la musique depuis n’importe quel service de musique en ligne, en Bluetooth ou Wi-Fi (plus pratique pour profiter d’une musique sans perte de qualité).

AirPlay, Chromecast, Spotify Connect ou encore Tidal Connect sont bel et bien supportés, ce qui vous permet d’écouter votre musique depuis n’importe quel smartphone, ordinateur ou tablette. D’ailleurs, c’est via l’un des services de streaming existants, à savoir Tidal, que l’on va pouvoir profiter pleinement de la lecture de titres en Dolby Atmos. Et laissez-nous vous dire que l’expérience en vaut la chandelle. Avec les titres en Dolby Atmos, la scène sonore est tout simplement immense, certains sons étant positionnés jusqu’au-dessus de l’auditeur. Enfin, n’oublions pas la compatibilité avec Google Assistant et Alexa.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la JBL Authentics 500.

