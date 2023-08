JBL Authentics : trois enceintes connectées au look rétro inspiré des années 70

JBL a dévoilé à l'IFA de Berlin trois enceintes connectées inspiré d'un modèle emblématique de la marque, les JBL Authentics 200, Authentics 300 et Authentics 500.

En parallèle de ses nouveaux casques, écouteurs et enceinte PartyBox, JBL a également profité du salon IFA 2023 de Berlin pour dévoiler une nouvelle gamme d’enceintes de salon à orientation davantage hi-fi.

Baptisée JBL Authentics et composée de trois enceintes connectées, cette gamme s’inspire en fait largement de l’enceinte JBL L100 lancée en 1974 — inspirée elle-même de l’enceinte de studio JBL 4310. Dans le détail, la nouvelle gamme JBL Authentics se compose donc de trois nouvelles enceintes connectées : la JBL Authentics 200, la JBL Authentics 300 et la JBL Authentics 500.

Des enceintes JBL Authentics 200 et 300 stéréo

La JBL Authentics 200 propose de son côté un son stéréo avec deux tweeters de 1 pouce de diamètre pour les aigus et un haut-parleur large bande de 5 pouces pour les médiums et les graves. Elle embarque par ailleurs un radiateur passif afin d’augmenter mécaniquement les basses fréquences. L’enceinte n’intègre pas de batterie et est donc nécessairement filaire. Elle propose cependant une connectivité Bluetooth, Wi-Fi et Ethernet, est compatible multiroom et peut fonctionner avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant, tous deux intégrés directement sur ces enceintes afin de s’adapter à l’écosystème de l’utilisateur.

De son côté, la JBL Authentics 300 se veut un peu plus avancée en termes de caractéristiques. Elle se distingue surtout du modèle Authentics 200 par l’intégration d’une batterie permettant de l’utiliser en déplacement avec jusqu’à huit heures d’autonomie.

Une enceinte JBL Authentics 500 compatible Dolby Atmos

Enfin, la JBL Authentics 500 représente le haut de gamme des nouvelles enceintes JBL Authentics. À ce titre, elle propose trois tweeters d’un pouce et trois haut-parleurs de 2,75 pouces. Elle est également accompagnée d’un caisson de basse déporté de 6,5 pouces pour une puissance annoncée de 270 watts et un e architecture 3.1. Notons cependant que la JBL Authentics 500 n’est pas dotée de batterie et devra donc être alimentée sur secteur. Comme les deux autres modèles, elle assure une connectivité Wi-Fi, Bluetooth et Ethernet, mais profite en plus d’une compatibilité Dolby Atmos.

Les trois nouvelles enceintes de JBL se positionnent clairement comme des enceintes premium avec un prix de 299,99 euros pour la JBL Authentics 200, de 399,99 euros pour la JBL Authentics 300 et de 599,99 euros pour la JBL Authentics 500. Les trois enceintes seront lancées dans le commerce dans le courant du mois de septembre.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.