La barre de son Sony Bravia Theatre Bar 9 avec 13 haut-parleurs, compatible Dolby Atmos, DTS X et Hi-Res est soldée à moins de 1000 €

Notée 8/10 dans nos colonnes, l’excellente barre de son Sony Bravia Theatre Bar 9 est un produit haut de gamme qui offre une qualité sonore premium. Pendant les Soldes, vous la retrouvez en promo à -28% chez Boulanger.

Disponible depuis le mois de mai 2024, la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 9 est un modèle qui est disponible ici sans caisson de basses. Celui-ci peut être ajouté séparément, tout comme vous pouvez aussi acquérir des enceintes arrière. Mais en soit, avec ses 13 haut-parleurs, elle suffit amplement à proposer un son qualité supérieure, qui se hisse à la hauteur d’une Samsung HW-Q995D ou encore d’une Sonos Arc Ultra. Si vous la guettiez depuis sa sortie pour l’avoir à son meilleur prix, vous avez bien fait d’attendre les soldes d’hiver 2025 puisque chez Boulanger, son prix est remisé de 400 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Sony Bravia Theatre Bar 9

13 haut-parleurs au total, pour un son Dolby Atmos, DTS X et Hi-Res

Un super travail sur les voix, idéal pour les films

La technologie 360 Spatial Sound Mapping et le rendu vertical à leur firmament

Avant les soldes, la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 9 était affichée à 1390 euros chez Boulanger. Il y avait une ODR de 400 euros, mais c’est tout de même mieux d’avoir une réduction directe, comme c’est le cas en ce moment, qui fait qu’il est possible de la commander pour 990 euros.

Si jamais, le modèle en dessous, la Sony Bravia Theatre Bar 8, est soldé à 749 euros au lieu de 990 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Sony Bravia Theatre Bar 9. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un son qui fait tout pour se rapprocher de celui d’un cinéma

Dans la course qui oppose toutes les marques à l’obtention de la meilleure qualité de son, celle qui se rapproche le plus d’un rendu cinéma, Sony se place bien avec la Bravia Theatre Bar 9. Une barre de son solo où on regrette quand même l’absence de caisson de basse, indispensable, malgré le prix. Mais vous avez un excellent point de départ avec cet appareil imposant, puisqu’il mesure 1,30 mètre de long, et est équipé de 13 haut-parleurs.

Ces derniers sont répartis aussi bien à l’avant sur les côtés et au-dessus de l’appareil pour offrir un rendu spatial bluffant. Grâce à eux, vous bénéficiez d’un son 7.0.2 (les deux canaux sont ceux placés à la verticale). Le tout enrobé dans un design sobre et discret, avec des lignes fluides, un tissu acoustique et des coins arrondis qui font qu’elle se fond bien dans le décor, à condition d’avoir de la place.

Une connectique simple mais largement suffisante

Une fois posée devant votre TV, la barre de son se relie à ses différentes sources via l’un des deux ports HDMI. L’une d’entre elle est d’ailleurs compatible eARC/ARC et accepte les signaux HD, Dolby Atmos et DTS:X. Vous êtes gamer ? C’est la régalade puisque ce port est aussi compatible avec les signaux 4K et prend en charge les protocoles ALLM et VRR.

Si vous avez un téléviseur Sony, c’est encore mieux. La barre de son est équipée d’un connecteur propriétaire, le S-Center Out, à relier au In de votre TV Bravia pour ajouter les haut-parleurs du TV à l’installation de la barre de son. C’est d’ailleurs le meilleur moyen de consommer cette barre de son. Même si ça reste un très bon investissement, surtout en promo, il ne faut pas perdre de vue la quasi-obligation de réinvestir pour le caisson de basse, tout de même.

Pour en apprendre plus sur cette super barre de son, vous pouvez lire le test complet de notre expert en la matière et découvrir pourquoi il lui a mis 8/10.

Vous retrouvez également d’autres références de barres de son dans notre guide d’achat consacré aux meilleurs modèles testés récemment.

