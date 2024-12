À moins de 350 €, cette barre de son Philips 5.1 compatible Dolby Atmos est le super deal de Noël

Pour accompagner votre TV d’une bonne barre de son, il vaut mieux miser sur celles qui sont compatibles Dolby Atmos, comme la Philips TAB7908, qui promettent une meilleure expérience audio. Bonne nouvelle : elle perd 100 euros de son prix sur Amazon.

Philips TAB7908 // Source : Boulanger

Après l’achat d’un téléviseur vient souvent le moment d’investir dans une barre de son. Elle est essentielle pour apporter une meilleure qualité sonore à vos contenus, et fait un meilleur travail que les haut-parleurs du TV… On en trouve à tous les prix, mais certaines sont capables de simuler un environnement sonore 3D pour un son plus immersif, comme le modèle TAB7908 de Philips, qui a l’avantage d’être plus abordable après 22 % de remise.

Les points positifs de la barre de son Philips TAB7908

Une barre de son puissante avec un caisson de base sans fil intégré

Un rendu sonore 5.1

Un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Atmos et DTS Virtual:X

Habituellement proposée à 449 euros, la barre de son Philips TAB7908 se négocie actuellement en promotion à 349 euros chez Amazon, mais aussi sur le site Boulanger.

Une barre de son qui se fond dans le décor

Découvrez la signature sonore légendaire d’Audio-Technica Notre avis : “Difficile de ne pas aimer la restitution du casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 ! Le fabricant japonais livre un casque qui devrait ravir bien des oreilles. Chapeau.”

Esthétiquement, la barre de son Philips soigne son look, avec un tissu noir sobre pour se fondre sous votre TV. Elle est plutôt imposante avec ses dimensions 97 × 7 × 11.7 cm, et n’est pas un poids plume avec ses 3,4 kg. Elle peut être fixée au mur ou posée sur un meuble, selon vos préférences. Le caisson de basse est également détaché de la barre, mais il se synchronise sans fil.

Philips apporte quelques fonctionnalités sur sa barre de son sur laquelle vous allez pouvoir profiter de vos playlists, notamment sur Spotify en connectant votre smartphone via Wi-Fi ou Bluetooth. Un égalisateur est aussi disponible avec 4 modes préréglés, comme le mode « Equaliseur Stadium » qui donne la sensation d’être dans les gradins d’un stade.

Une belle puissance sonore avec du Dolby Atmos

L’appareil de Philips délivre une belle puissance de 370 W et jusqu’à 740 W maximum, via 5 haut-parleurs et un caisson de basse. Ce dernier délivre des basses puissantes et profondes, et son rendu sonore 5.1 la rend bien plus performante que des haut-parleurs TV.

Mais le véritable avantage de cette barre de son réside dans ses caractéristiques. Elle est en effet compatible Dolby Atmos et DTS: X, soit les meilleures technologies de son actuel. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries dans toute votre pièce. Enfin, côté connectique, la barre de son embarque un port USB, deux ports HDMI, un port HDMI eARC/ARC et une entrée optique.

Pour découvrir d’autres références en fonction de vos besoins et de votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son.



Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.