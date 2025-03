JBL Charge 6 : une autonomie prolongée et un son encore plus immersif

La JBL Charge 6 est la dernière itération de la série Charge, connue pour sa robustesse et sa qualité audio. Cette nouvelle version évolue doucement vers un produit très abouti avec plus d’autonomie que la précédente.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En plus de proposer l’enceinte nomade compacte Flip 7, le casque Tour One M3 et les enceintes de soirée Partybox 520 et Partybox Encore 2, JBL a aussi dévoilé son modèle Charge 6. Sans grande surprise, elle reprend le design de la précédente version, la Charge 5. Toutefois, on peut concéder quelques changements subtils dans ses lignes toujours en rondeur.

La Charge 6 est ainsi voulue pour être robuste et polyvalente. Elle est équipée d’une sangle de transport amovible qui peut être positionnés de différentes manières, facilitant ainsi son transport, soit sous la forme d’une poignée pour le transport ou d’une boucle pour l’accrocher.

JBL Charge 6 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Sa conception est également écoresponsable, avec un revêtement extérieur en tissu fabriqué à partir de matériaux recyclés à 100 % et 85 % des plastiques utilisés provenant de déchets post-consommation, selon la marque. L’IP68 garantit une résistance à l’eau, à la poussière et aux chutes, ce qui en fait un compagnon idéal pour les aventures en plein air.

Le son optimisé grâce à l’intelligence artificielle

La JBL Charge 6 intègre la fonction AI Sound Boost, une technologie qui analyse l’audio en temps réel pour améliorer la qualité sonore sans distorsion. Le woofer amélioré offre des basses profondes et percutantes, tandis que la technologie Auracast permet de connecter plusieurs enceintes compatibles pour une expérience audio immersive. L’audio haute résolution sans perte via USB-C est également disponible pour les audiophiles qui souhaitent une connexion filaire de haute qualité.

JBL Charge 6 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Autonomie et Connectivité

La JBL Charge 6 offre une autonomie impressionnante, pouvant atteindre jusqu’à 28 heures avec le mode Playtime Boost activé, d’après la marque. Ce mode prolonge la durée de vie de la batterie en réduisant la réponse des basses, mais conserve une qualité audio acceptable pour les podcasts ou les conversations, toujours selon JBL. En plus de sa propre autonomie, elle peut servir de power bank pour recharger d’autres appareils via son port USB-C. Attention toutefois, sa capacité de 4722 mAh ne permet pas de recharger des ordinateurs portables demandant plus de puissance.

La JBL Charge 6 se distingue de la Charge 5, par plusieurs aspects. Elle offre une autonomie plus longue (jusqu’à 28 heures contre 20 heures), une meilleure résistance à l’eau (IP68 contre IP67), et des fonctionnalités audio améliorées grâce à l’AI Sound Boost et à la technologie Auracast.

Prix et Disponibilité

La JBL Charge 6 est disponible à partir du 1er avril 2025 au prix de 199,99 € en plusieurs coloris, ce qui la place directement en compétition avec d’autres enceintes portables comme la UE Megaboom 4 et la Bose Soundlink Max.