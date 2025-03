JBL PartyBox 520 et Encore 2: les enceintes qui vont booster vos soirées

JBL a organisé un événement exceptionnel à Londres pour annoncer officiellement ses deux nouvelles enceintes de soirée, la PartyBox 520 et la PartyBox Encore 2. Ces modèles promettent une expérience audio améliorée grâce à des technologies telles que Auracast et AI Sound Boost.

JBL Partybox 520 et Partybox Encore 2 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

JBL a donc annoncé sa nouvelle gamme d’enceintes PartyBox, incluant la PartyBox 520 et la PartyBox Encore 2. Ces enceintes sont conçues pour offrir une expérience audio optimale, que ce soit pour des grands événements ou des réunions intimes. La PartyBox 520 se démarque par sa puissance de sortie de 400 watts, tandis que la PartyBox Encore 2 et la PartyBox Encore Essential 2 proposent une puissance de 100 watts chacune.

JBL Partybox 520 : la puissance pour les grands événements

La nouvelle enceinte JBL PartyBox 520 se présente comme la plus puissante enceinte portable de la gamme PartyBox. Elle est équipée de deux haut-parleurs de 7,5 pouces et de deux tweeters de 1 pouce, ce qui lui permet de produire un son puissant et clair. Avec une autonomie de 15 heures et une batterie remplaçable, elle est pensée pour les grands événements où une longue durée de fonctionnement est requise.

La PartyBox 520 est également dotée d’une poignée télescopique robuste et de roues larges pour faciliter son transport. Toutefois, elle n’a de trou dessous pour s’installer sur un pied, ce qui aurait été intéressant afin qu’elle puisse prendre plus de hauteur. JBL se justifie en disant qu’elle serait trop lourde pour une telle installation.

JBL Partybox 520 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La technologie AI Sound Boost est intégrée pour optimiser le signal audio en temps réel, réduisant ainsi la distorsion et maximisant la puissance sonore. De plus, elle dispose de ports USB-C et d’un connecteur XLR pour une connectivité audio étendue. La PartyBox 520 est également compatible avec la technologie Auracast, permettant de connecter plusieurs enceintes JBL pour une expérience sonore immersive.

JBL Partybox 520 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

JBL Partybox encore 2 : la compacité pour les soirées karaoké

La JBL PartyBox Encore 2 est conçue pour les amateurs de karaoké. Elle est équipée de micros sans fil et d’une entrée guitare intégrée, ce qui la rend idéale pour les soirées musicales. Avec une puissance de sortie de 100 watts, elle offre un son clair et dynamique, selon la marque. La PartyBox Encore 2 est également dotée d’une poignée ergonomique améliorée pour une meilleure portabilité.

JBL Partybox Encore 2 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme la PartyBox 520, elle bénéficie de la technologie AI Sound Boost et de la connectivité Auracast pour une expérience audio optimale. Sa batterie remplaçable offre jusqu’à 15 heures d’autonomie, avec une fonction de recharge rapide qui permet d’obtenir 80 minutes de lecture supplémentaires après seulement 10 minutes de charge.

Technologies Auracast et AI Sound Boost, c’est quoi ?

La technologie Auracast permet de connecter plusieurs enceintes JBL compatibles pour créer une expérience sonore immersive. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de grands événements où une couverture audio étendue est nécessaire. Grâce à Auracast, les utilisateurs peuvent facilement configurer un système audio multienceintes sans complexité, offrant ainsi une expérience audio plus riche et plus engageante.

L’AI Sound Boost est une technologie qui analyse et optimise le signal audio en temps réel. Elle utilise des algorithmes pour maximiser la puissance sonore tout en réduisant la distorsion, ce qui résulte en un son plus clair et plus dynamique. Cette technologie est intégrée dans toutes les nouvelles enceintes PartyBox, garantissant une qualité sonore irréprochable quel que soit le type d’événement.

Prix et disponibilité

La JBL PartyBox 520 sera disponible à partir de juin 2025 au prix de 799,99 euros, tandis que la PartyBox Encore 2 sera proposée à 349,99 euros à partir d’avril 2025.