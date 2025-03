JBL Flip 7 : l’enceinte portable qui pourrait redéfinir l’expérience audio nomade

La nouvelle génération d’enceinte portable de JBL fait son entrée sur le marché mondial. Après un lancement discret en Chine fin février, la JBL Flip 7 devrait être disponible en précommande dès aujourd’hui, le 10 mars 2025, pour une sortie officielle prévue le 6 avril prochain.

JBL Flip 7 // Source : JBL

Absente du catalogue présenté par JBL lors du CES 2025, cette nouvelle enceinte suscite néanmoins un certain intérêt. Si aucune annonce officielle n’a encore été faite par le fabricant, plusieurs fuites d’informations, notamment via le site Gizmochina, un communiqué de presse brièvement publié sur Business Wire et une fiche technique disponible sous la forme d’un fichier PDF, permettent de connaître les caractéristiques de ce nouveau modèle qui succède à la très appréciée Flip 6.

Un design éprouvé avec des améliorations notables

La JBL Flip 7 conserve le format cylindrique caractéristique de la gamme, avec un poids de 560 grammes qui la rend facilement transportable. Ses dimensions sont de 182,5 x 69,5 x 71,5 mm donc légèrement plus large et un tout petit peu plus grande que la Flip 6 (178 x 68 x 72 mm). L’enceinte bénéficie d’une certification IP68 renforcée par rapport à la précédente génération permettant de garantir une meilleure résistance à l’eau et à la poussière pour une utilisation en extérieur sans crainte.

Sur le plan technique, l’appareil embarque une configuration audio sophistiquée comprenant un tweeter indépendant, un haut-parleur médium-grave de forme ovale et deux radiateurs passifs aux extrémités. L’ensemble est logé dans ce que JBL décrit comme une « chambre acoustique haute performance ». Cette architecture viserait à délivrer un son équilibré avec des basses profondes, des médiums clairs et des aigus précis, selon la marque.

L’une des innovations majeures de cette Flip 7 est l’intégration de la technologie AI Sound Boost, déjà présente sur le modèle premium JBL Xtreme 4. Ce système utilise un algorithme d’intelligence artificielle pour anticiper les mouvements des haut-parleurs et adapter la réponse en puissance, afin de maintenir une qualité sonore optimale même à volume élevé. Lors des tests effectués sur l’Xtreme 4, cette technologie a démontré sa capacité à préserver la composition et le contrôle sonore dans les conditions d’écoute les plus exigeantes.

Connectivité moderne et autonomie renforcée

La connectivité n’a pas été négligée puisque la Flip 7 intégrerait le Bluetooth 5.4 ainsi que la technologie Auracast, permettant de relier plusieurs enceintes compatibles pour créer un système audio étendu. Une nouveauté appréciable est l’ajout d’une entrée audio USB-C dotée d’une puce DAC intégrée, offrant la possibilité de lire des fichiers audio sans perte depuis des sources compatibles.

JBL Flip 7 // Source : JBL

L’autonomie constituerait un autre point fort de cette nouvelle génération. La batterie offre jusqu’à 14 heures d’utilisation par charge, soit deux heures de plus que la Flip 6, selon JBL. Un mode « Playtime Boost » permet même de gagner deux heures supplémentaires en désactivant les paramètres d’égalisation et en réduisant la restitution des basses fréquences, portant potentiellement l’autonomie totale à 16 heures.

Prix et disponibilité de l’enceinte nomade JBL Flip 7

Nous attendons une prise de parole de la marque pour qu’elle annonce officiellement la date de disponibilité ainsi que le prix de cette nouvelle enceinte nomade. Toutefois, en Chine, où les précommandes ont débuté le 24 février, l’enceinte est disponible à un prix promotionnel de 1 149 yuans. Elle est proposée en différents coloris : noir, blanc, violet, rose, rouge foncé, bleu nuit et « camouflage militaire ». Elle arrive en concurrence des enceintes nomades Sonos Roam, Bose SoundLink Flex ou encore Ultimate Ears Boom 4, par exemple. La différence pourrait se faire sur les fonctionnalités d’intelligence artificielle et la qualité sonore, domaines dans lesquels JBL possède une solide réputation.